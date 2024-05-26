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Врач раскрыла привычки в питании долгожителей

Врач Дианова: питание долгожителей должно включать в себя бобовые

1:01
Здоровье

Диетолог Нурия Дианова называет продлевающие жизнь пищевые привычки, которые должны быть включены в рацион долгожителей, в интервью с радиостанцией "Говорит Москва". Например, в рационе долгожителей, чтобы продлить им жизнь, должны быть растительные продукты, особенно, бобовые.

Врач Дианова: питание долгожителей должно включать в себя бобовые
Фото: pixabay.com by 821292 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Специалист ссылается исследования учёных, которые выделили голубые зоны — места, где люди живут дольше остальных. Она уточнила, что в рационе жителей этих регионов преобладает пища растительного происхождения.

"У них её много, это не просто про овощи, фрукты. У них много растительных белков, жиров и клетчатки", — поделилась врач.

Помимо этого, для долгожителей характерно употребление замоченных бобовых, включая арахис, придерживаясь умеренного питания. Диетолог добавила, что они также употребляют вино умеренном количестве и рекомендует не делать это чаще одного раза в неделю.

 

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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