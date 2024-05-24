Почему миндаль нужно есть каждый день: полезные свойства

Миндаль важен для здоровья сердца и сосудов

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Миндаль — яркий, ароматный, сладковато-терпкий орех. А если это свежий осенний миндаль, то все его замечательные свойства усиливаются в несколько раз.

Фото: unsplash.com by Juan José Valencia Antía juanantia is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Именно поэтому миндаль часто фигурирует в совершенно неожиданных рецептах — его неповторимый аромат и терпкость вкуса невозможно ничем заменить.

В чём польза миндаля

Миндаль богат минералами, жирными кислотами и витаминами. Он является источником кальция, железа, магния, фосфора и калия. В нём содержится много витаминов группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В9), а также токоферол (витамин Е).

Миндаль полезен для сердца и сосудов, так как содержит много ненасыщенных жиров, аминокислот и минералов. Он способен восполнить дефицит магния в организме. В 100 граммах орехов содержится до 60 процентов суточной нормы вещества. В этом количестве также содержится до 70 процентов фосфора.

Эти вещества снижают уровень сахара в крови и разрушают плохой холестерин, укрепляют сосуды и снижают артериальное давление. Антиоксиданты, содержащиеся в миндале, играют важную роль в защите от хронических заболеваний.

Сколько миндаля можно съедать в день

Рекомендуется употреблять около 30 г миндаля в день, что составляет примерно 20-25 орехов. Такое количество обеспечивает организм полезными веществами и не приводит к избыточному расходу калорий.