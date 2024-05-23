Почему брокколи должна быть в рационе: кому её категорически нельзя употреблять

Брокколи противопоказана к употреблению при заболеваниях ЖКТ

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сырая брокколи хрустящая с растительным, слегка горьковатым вкусом. Варёная брокколи немного отличается по вкусу, она слаще.

Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В чём польза брокколи

Брокколи незаменима для детей. Она содержит витамины А, С и К, а также кальций и железо, необходимые для здорового роста и развития костей. Брокколи также содержит клетчатку, которая помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы и предотвращает запоры.

Исследования показали, что крестоцветные овощи, в том числе брокколи, защищают сердце. Они делают это, уменьшая повреждение артерий, которое приводит к их затвердеванию, что часто является предвестником сердечного приступа или инсульта.

Кому нельзя есть брокколи

Овощ не рекомендуется употреблять людям, страдающим заболеваниями поджелудочной железы, а также с повышенной кислотностью желудка.

Из-за высокого содержания клетчатки сырая капуста противопоказана тем, кто только что перенёс операцию.

Чем полезна брокколи

Витамин С, содержащийся в брокколи, участвует в работе иммунной системы, стимулируя активность белых кровяных телец.

Варите брокколи не более трех минут, затем выньте и поместите в холодную воду со льдом. Лёд нужен для того, чтобы овощ сохранил свой цвет.