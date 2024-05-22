Минздрав сообщил, когда в аптеках появится лекарство от болезни Бехтерева

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что современный лекарственный препарат, предназначенный для лечения болезни Бехтерева, разработанный с применением инновационных технологий, будет доступен для приобретения в аптеках уже через три месяца на конференции "Реглек".
"Вы слышали, что недавно зарегистрировали очень прорывной препарат для лечения Бехтерева. Сейчас он запущен в производство, ориентировочно, появится через несколько месяцев, месяца три", — сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.