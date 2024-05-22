FliRT пришёл в Россию: этого мутанта не стоит бояться — врач-иммунолог объяснил риски и указал симптомы

Владислав Жемчугов: к ковиду нужно просто быть готовыми

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал читателям Pravda. Ru, почему не нужно бояться мутирующих вирусов.

Фото: flickr.com by сайт Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Температура, кашель, заложенный нос, потеря обоняния — стандартный набор подхватившего коронавирус человека. Новый "FliRTующий" штамм ковида — не исключение. Дальний родственник известного "Омикрона" уже шествует по странам и континентам. Отсюда — резкий рост заболеваемости коронавирусом. Не исключено, что вирус проникнет и в Россию, учитывая увеличившийся турпоток. Медики уже отмечают высокую заразность FLiRT, но добавляют — сильной опасности для здоровья он не несёт.

"Это природное явление — эволюция. Это не значит, что не надо быть готовыми. Нас коронавирус научил, что нужно быть готовыми к тому, что действительно появится нечто опасное. Что с этим делать? Приготовиться, чтобы были на ходу платформы для приготовления вакцин, оборудование, оборудование для изоляции. Чума тоже когда-то появилась. Вы слышите про неё? Нет. А она есть. Каждый день кто-то заболевает. Но никто же не впадает в панику. Она гораздо страшнее коронавируса. Потому что к ней готовы. Её хорошо знают в лицо", — рассуждает доктор.

К инфекции нужно по-прежнему относиться настороженно, говорят врачи. В Роспотребнадзоре советуют делать против вируса прививки по индивидуальным показаниям. Новый коронавирусный штамм, вероятно, не последняя мутация ковида, говорит Владислав Жемчугов.

"Что касается возможности каких-то новых пандемий, их может быть много, потому что эволюция микробов продолжается, она никогда не остановится. В день появляются десятки новых штаммов. Человечеству известно примерно 10% микробов, которые живут на Земле, а 90% неизвестны. Вероятность того, что мы столкнёмся с чем-то новым, вполне большая", — резюмировал иммунолог.

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