Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи рассказали о "собачьих глазах"
Зрители остались недовольны игрой Полины Гагариной в "Красных линиях"
Перхоть, сухость и шелушение кожи могут возникнуть из-за жёсткой воды
Туристы из Польши заменили украинцев в Турции
Экспертное мнение о том, как вернуть волосам здоровье после родов
Дизайнер объяснила, с чего начать расхламление кухни
Салат "Пина колада" с рисом, ананасами и кокосом: удивите гостей
Ветеринары рассказали о правилах использования средств от клещей
Искусство сушки: как достичь идеальной формы
FliRT пришёл в Россию: этого мутанта не стоит бояться — врач-иммунолог объяснил риски и указал симптомы

Владислав Жемчугов: к ковиду нужно просто быть готовыми

2:10
Здоровье

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал читателям Pravda. Ru, почему не нужно бояться мутирующих вирусов.

Владислав Жемчугов: к ковиду нужно просто быть готовыми
Фото: flickr.com by сайт Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Температура, кашель, заложенный нос, потеря обоняния — стандартный набор подхватившего коронавирус человека. Новый "FliRTующий" штамм ковида — не исключение. Дальний родственник известного "Омикрона" уже шествует по странам и континентам. Отсюда — резкий рост заболеваемости коронавирусом. Не исключено, что вирус проникнет и в Россию, учитывая увеличившийся турпоток. Медики уже отмечают высокую заразность FLiRT, но добавляют — сильной опасности для здоровья он не несёт.

"Это природное явление — эволюция. Это не значит, что не надо быть готовыми. Нас коронавирус научил, что нужно быть готовыми к тому, что действительно появится нечто опасное. Что с этим делать? Приготовиться, чтобы были на ходу платформы для приготовления вакцин, оборудование, оборудование для изоляции. Чума тоже когда-то появилась. Вы слышите про неё? Нет. А она есть. Каждый день кто-то заболевает. Но никто же не впадает в панику. Она гораздо страшнее коронавируса. Потому что к ней готовы. Её хорошо знают в лицо", — рассуждает доктор.

К инфекции нужно по-прежнему относиться настороженно, говорят врачи. В Роспотребнадзоре советуют делать против вируса прививки по индивидуальным показаниям. Новый коронавирусный штамм, вероятно, не последняя мутация ковида, говорит Владислав Жемчугов.

"Что касается возможности каких-то новых пандемий, их может быть много, потому что эволюция микробов продолжается, она никогда не остановится. В день появляются десятки новых штаммов. Человечеству известно примерно 10% микробов, которые живут на Земле, а 90% неизвестны. Вероятность того, что мы столкнёмся с чем-то новым, вполне большая", — резюмировал иммунолог.

Что можно применять дома с целью профилактики коронавируса
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
Специалист Ясинская Светлана
Детский аллерголог-иммунолог
Специалист Царевский Кирилл
Проводит диагностику и лечение заболеваний иммунной системы, герпесвирусных и ВПЧ инфекций, аллергических заболеваний, лекарственной аллергии
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Этот совет изменит цвет гортензии
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
"Нехорошее лето Киева". Такер Карлсон поговорил с основателем ЧВК Blackwater Дмитрий Плотников Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из под опеки Любовь Степушова Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Последние материалы
Эксперт по ЖКХ Федорук оценил последствия роста штрафов против коммунальщиков
Врач-онколог рассказала, сможет ли Кейт Миддлтон восстановиться после химиотерапии
"Нехорошее лето Киева". Такер Карлсон поговорил с основателем ЧВК Blackwater
Фридман требует от Люксембурга выплатить ему $15,8 млрд за конфискованные активы
Рассказываем, что делать с травой
Открыт новый способ противодействия бактерий антибиотикам — симбиоз с грибами
В фильме "Любовь и голуби" есть необычные персонажи
Политолог Коваленко: на Украине больше не смогут принимать законы и соглашения
Минуты или шаги: в чём лучше измерять физическую активность
В чем смысл спортивного питания?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников