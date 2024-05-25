Гастроэнтеролог-диетолог предостерегла об усилителях вкуса в фастфуде

Врач Белева: отказ от определённых продуктов гарантирует похудение

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению гастроэнтеролога-диетолога Эльвиры Белевой, отказ от определённых продуктов приведёт к снижению веса.

Фото: unsplash.com by Armando Ascorve Morales is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Основная рекомендация врача заключается в том, чтобы не употреблять фастфуд. Этот вид пищи содержит трансжиры, в нём чрезвычайно много соли и калорий, а также различных добавок, способствующих увеличению аппетита и потребления большего количества еды.

Потребление газированных сладких напитков может вызвать набор лишнего веса наравне с фастфудом. Всего в 100 граммах таких напитков содержится более 10 чайных ложек сахара. Они не менее вредны, чем огромное количество сахара в десертах, коктейлях и готовых кашах, заливаемых кипятком.

Диетолог также предостерегает от потребления батончиков и мюсли. Производители утверждают, что эти продукты диетические и полезные, но на деле это не так. Перекус непосредственно зерновыми батончиками может привести к увеличению объёма талии.