В России перестанут назначать антибиотики при острых респираторных вирусных инфекциях

В соответствии с новым приказом Министерства здравоохранения России, в стандарте медицинской помощи при ОРВИ исключено применение антибиотиков, как сообщается на официальном сайте правовой информации.
Документ расширяет спектр услуг, предлагаемых для диагностики данного заболевания. Кроме консультации специалистов по инфекционным, сердечно-сосудистым, нервным, ухо-горловым и терапевтам, теперь доступна помощь акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога.
Из стандарта были исключены антибиотики, зарегистрированные в России, но добавлены другие лекарства, в том числе "Кагоцел". Также в перечень инструментальных методов лечения внесена пульсоксиметрия — процедура для оценки насыщения крови кислородом.
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