В России перестанут назначать антибиотики при острых респираторных вирусных инфекциях

Антибиотики исключены Минздравом из обновлённого стандарта помощи при ОРВИ

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В соответствии с новым приказом Министерства здравоохранения России, в стандарте медицинской помощи при ОРВИ исключено применение антибиотиков, как сообщается на официальном сайте правовой информации.

Фото: Openverse by takacsi75 is licensed under CC BY 2.0

Документ расширяет спектр услуг, предлагаемых для диагностики данного заболевания. Кроме консультации специалистов по инфекционным, сердечно-сосудистым, нервным, ухо-горловым и терапевтам, теперь доступна помощь акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога.

Из стандарта были исключены антибиотики, зарегистрированные в России, но добавлены другие лекарства, в том числе "Кагоцел". Также в перечень инструментальных методов лечения внесена пульсоксиметрия — процедура для оценки насыщения крови кислородом.