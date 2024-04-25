Эффективная японская диета: поможет сбросить лишний вес и укрепить здоровье

Advice.News: особенности японской диеты для похудения

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди в Японии являются рекордсменами по продолжительности жизни. Многие связывают это с их питанием. Издание Advice.News рассказало об особенностях японской диеты.

Традиционная японская диета, как правило, состоит из свежих, необработанных продуктов. Кроме того, рацион практически не содержит рафинированного сахара. Японская диета также состоит в основном из продуктов, богатых белком и клетчаткой, с минимальным количеством углеводов.

Еще питание японцев состоит из рыбы, морепродуктов, морских водорослей, овощей, фруктов, риса, бобовых, тофу и зеленого чая. Разрешается включить в диету помидоры, капусту, морковь и огурцы. Также можно добавить маринованные и квашеные овощи. Вы можете выбрать любые фрукты, кроме бананов. В течение дня можно пить простую воду, кофе без молока и сахара или зеленый чай без добавок.

Во время японской диеты не стоит употреблять соленую или сладкую пищу. Также следует избегать выпечки и алкоголя.