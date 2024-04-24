Эта полезная привычка улучшит ваше здоровье и защитит от болезней: делайте это каждый день

Чистая вода является источником человеческой силы, здоровья и красоты. Очень важно для здоровья выпивать стакан воды по утрам, сообщает издание Advice.News.
Стоит отметить, что ночью человек теряет до литра жидкости. Она испаряется при дыхании и через кожу, когда человек спит. Чистая вода по утрам полезна для пробуждения организма, запуска обменных процессов и хорошего усвоения пищи. Также это поможет вам восполнить запасы воды в организме и восстановить уровень гидратации.
По мнению диетологов, пить теплую воду натощак можно не только утром после пробуждения, но и перед каждым приемом пищи, а также после банных процедур. Кроме того, стакан воды натощак после сна поможет быстрее проснуться и взбодриться, так как это восстановит нормальную работу мозга.
Лучше всего завтракать через 30 минут после употребления воды натощак.
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