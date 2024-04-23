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Профессор опроверг распространённые заблуждения о клещах

Инфекционист Никифоров: клещ не поднимается выше метра с лишним

1:55
Здоровье

Профессор Владимир Никифоров, заведующий кафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, сообщил, что клещи просыпаются при оттаивании земли, но из-за отсутствия способности летать они не могут попасть за шиворот к человеку.

Инфекционист Никифоров: клещ не поднимается выше метра с лишним
Фото: commons.wikimedia.org by Навахо is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Во-вторых, он никогда выше, ну, скажем так, метра с кепкой не поднимается. Он обычно сидит низенько, на траве, на кустиках, выставив вперёд передние лапки, и, когда мы проходим, он цепляется за одежду, а потом начинает ползти строго вверх", — поделился профессор Владимир Никифоров.

Он также отметил, что клещи не кусают, а присасываются, и подчеркнул, что данные насекомые являются переносчиками множества различных заболеваний. При этом в Москве и области основной угрозой является болезнь Лайма, вызываемая клещами, в то время как клещевой энцефалит в этом регионе отсутствует.

Никифоров отмечает, что клещи отличаются от комаров тем, что сосут кровь продолжительное время, иногда даже несколько дней. Он подчеркивает, что клещи постоянно выделяют слюну, включая её использование как антикоагулянта при проникновении в кровь человека или всасывание обратно для предотвращения свёртывания крови.

С каждым укусом клещ передает человеку свою слюну, в которой содержится возбудитель болезни Лайма. Чем больше он наполняет человека этой слюной, тем выше риск заражения. Если поликлиника находится далеко, то придётся самостоятельно извлекать клеща. Существует множество доступных устройств для удаления клещей различных видов, а также можно найти инструкции об их изготовлении в Интернете, как пояснил профессор, предостерегая от использования масла для извлечения клещей.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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