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Учёные из США заявили, что у тех, кто находится в одиночестве, сформировано неправильное пищевое поведение

Учёные из США обнаружили связь одиночества и неправильного питания

1:44
Здоровье

Исследователи из США считают, что химический состав мозга у тех, кто социально изолирован связан с плохим психическим здоровьем, лишним весом, снижением умственных способностей и хроническими заболеваниями, например, диабет 2 типа и ожирение.

Учёные из США обнаружили связь одиночества и неправильного питания
Фото: flickr.com by Whitney is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Хотя установлено, что ожирение связано с депрессией и тревогой, и что переедание считается механизмом преодоления одиночества, я хотела понаблюдать за происходящими в мозге процессами, связанными с этими чувствами и поведением", — рассказала старший автор исследования Арпана Гупта, доктор философии, адъюнкт-профессор и директор Центра нейробиологии стресса и устойчивости Г. Оппенгеймера при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Учёные изучали то, как меняется химия мозга и как он обрабатывает пищевые сигналы в зависимости от социальных условий. Исследование проводилось с участием 93 женщин в пременопаузе. Согласно результатам, у тех, кто находился в одиночестве или изоляции, был более высокий процент жира в организме и у них сформировано неправильное пищевое поведение, то есть пищевая зависимость и неконтролируемое переедание. Исследование опубликовано в JAMA Network Open.

Для отслеживания реакции мозга у испытуемых на изображения сладостей, исследователи использовали МРТ. В итоге у тех, кто испытывал изоляцию, происходила наибольшая активность в тех областях мозга, которые задействованы в реакции на тягу к сахару. Эти же участники показали более низкую реакцию в тех отделах мозга, которые отвечают за самоконтроль.

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
Специалист Шишов Георгий
Врач психотерапевт, психолог
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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