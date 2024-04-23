Учёные из США заявили, что у тех, кто находится в одиночестве, сформировано неправильное пищевое поведение

Учёные из США обнаружили связь одиночества и неправильного питания

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из США считают, что химический состав мозга у тех, кто социально изолирован связан с плохим психическим здоровьем, лишним весом, снижением умственных способностей и хроническими заболеваниями, например, диабет 2 типа и ожирение.

Фото: flickr.com by Whitney is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Хотя установлено, что ожирение связано с депрессией и тревогой, и что переедание считается механизмом преодоления одиночества, я хотела понаблюдать за происходящими в мозге процессами, связанными с этими чувствами и поведением", — рассказала старший автор исследования Арпана Гупта, доктор философии, адъюнкт-профессор и директор Центра нейробиологии стресса и устойчивости Г. Оппенгеймера при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Учёные изучали то, как меняется химия мозга и как он обрабатывает пищевые сигналы в зависимости от социальных условий. Исследование проводилось с участием 93 женщин в пременопаузе. Согласно результатам, у тех, кто находился в одиночестве или изоляции, был более высокий процент жира в организме и у них сформировано неправильное пищевое поведение, то есть пищевая зависимость и неконтролируемое переедание. Исследование опубликовано в JAMA Network Open.

Для отслеживания реакции мозга у испытуемых на изображения сладостей, исследователи использовали МРТ. В итоге у тех, кто испытывал изоляцию, происходила наибольшая активность в тех областях мозга, которые задействованы в реакции на тягу к сахару. Эти же участники показали более низкую реакцию в тех отделах мозга, которые отвечают за самоконтроль.