JAMA Network Open: высокое давление может стать фактором развития миомы матки

Учёные из США обнаружили, что высокое давление может вызвать миому матки

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из школы общественного здравоохранения при Бостонском университете в США выяснили, что высокое давление может стать фактором развития миомы матки.

Фото: commons.wikimedia.org by Mk2010 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В исследовании принимали участие более 2 с половиной тысяч женщин среднего возраста без миомы. Исследователи собрали анамнез, записали показатели давления и проанализировали анализы крови участниц исследования на наличие биомаркеров заболеваний сердца.

За время пока шло исследование, у 20% испытуемых появилась миома матки — опухолевое доброкачественное заболевание, передаёт JAMA Network Open.

В результате этого эксперимента выяснилось, что у женщин с высоким давлением вероятность появления миомы матки была выше на 20 %, чем у женщин без гипертонии.

Учёные также обнаружили, что у участниц исследования, которые лечили гипертонию ингибиторами АПФ, то есть лекарствами, снижающими давление за счёт расслабления вен и артерий, риск развития миомы ниже на 48%, чем у женщин с изначально нормальным давлением. Для того, чтобы выяснить, чем обусловлен такой результат, нужны новые исследования.