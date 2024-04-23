ScienceAlert: люди, у которых развилась деменция, испытывали проблемы с тестом на зрительную чувствительность

Британские учёные выяснили, что изменение зрения могут быть ранним признаком деменции

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британские учёные провели исследование, в ходе которого выяснилось, что изменения зрения могут являться 1 из ранних признаков будущей деменции.

Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Учёные следили за группой, численность которой превышала 8000 человек. За несколько лет пока шло исследование у 537 человек появилась деменция.

Проанализировав данные, обнаружили, что у людей, у которых развилась деменция, были проблемы с тестом на зрительную чувствительность ещё до постановки диагноза. В частности, они с трудом распознавали фигуры из движущихся точек на экране. Ухудшение зрительной активности произошло за 12 лет до появления болезни.

Учёные сделали вывод, что проблемы со зрением могут быть ранним признаком появления деменции, так как токсичные амилоидные бляшки, которые вызывают болезнь Альцгеймера, изначально поражают области мозга, которые отвечают за зрительную функцию, об этом пишет издание ScienceAlert.

Помимо этого, у пациентов с болезнью Альцгеймера ухудшается цветовосприятие, снижается контрастная чувствительность и способность контролировать движения глаз.