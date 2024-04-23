Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие цветы подойдут для кладбищ?
Алла Пугачёва в центре скандала — что говорит Борис Галкин?
В Оренбургской области чиновники выбирают разные стратегии ведения Telegram-каналов
Nature: ежегодные потери от изменения климата в будущем составят $38 трлн
Пять методов, чтобы элегантно уложить стрижку боб
Что сделать с отбивными, чтобы они получились очень нежными и сочными
Turkish Airlines: россиянам могут отказывать в полетах из-за политики Мексики
Защита природы и бизнеса: СК "СберСтрахование" обеспечивает страхование ВИЭ
Эксперты ответили, для чего заводить домашних животных
Если вы страдаете от поллиноза, то нужно обязательно исключить эти продукты из рациона

"Белновости": при поллинозе нужно перестать употреблять "молочку"

1:04
Здоровье

Сейчас начался период цветения различных растений, людям, страдающим поллинозом, нелегко в весеннее время. Об этом пишут  "Белновости".

"Белновости": при поллинозе нужно перестать употреблять "молочку"
Фото: commons.wikimedia.org by MarcusObal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чтобы облегчить своё состояние и не усугублять симптомы, важно исключить некоторые продукты из своего рациона.

Прежде всего, это относится к молочным продуктам. Коровье молоко имеет слизеобразующее свойство, поэтому состояние при аллергии на пыльцу может ухудшиться. Также эти продукты под запретом для тех, у кого есть аллергия на молочный белок или имеется его непереносимость.

Ещё нужно быть осторожными с продуктами, содержащими гистамин. К ним относятся сухофрукты, ферментированные напитки и продукты, цитрусы, помидоры, лосось, тунец, сельдь, сардина, бананы, виноград и шоколад.

Кроме того, в период цветения лучше исключить из рациона грибы, авокадо, кофе, орехи, клубнику, капусту, фасоль и чечевицу.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Гончар Виктор
Ведущий специалист
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Шенаева Татьяна
Специалист по лечению аллергических ринитов, аллергических дерматозов, атопической бронхиальной астмы, крапивницы, рецидивирующих отеков Квинке, вторично-иммунодефицитных сотояний, ассоциируемых с рецидивами герпетической инфекции, ВПЧ, фурункулезом.
Обсудить
Популярное
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров

Звезда поделилась кадрами из спортзала.

Наталья Подольская отправилась на тренировку в коротком топе
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
У РФ есть ответы США на передачу ВСУ ATACMS и конфискацию активов РФ Любовь Степушова Народ Украины запуган и растоптан собственной властью Дмитрий Плотников
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Сколько стоят украшения Любови Успенской на церемонии? Сверкающие бриллианты вызвали истерику в Saletown
Источник из реабилитационного центра: Анастасию Заворотнюк навсегда парализовало
Источник из реабилитационного центра: Анастасию Заворотнюк навсегда парализовало
Последние материалы
В Оренбургской области чиновники выбирают разные стратегии ведения Telegram-каналов
Nature: ежегодные потери от изменения климата в будущем составят $38 трлн
Пять методов, чтобы элегантно уложить стрижку боб
Что сделать с отбивными, чтобы они получились очень нежными и сочными
"Белновости": при поллинозе нужно перестать употреблять "молочку"
Turkish Airlines: россиянам могут отказывать в полетах из-за политики Мексики
Защита природы и бизнеса: СК "СберСтрахование" обеспечивает страхование ВИЭ
Эксперты ответили, для чего заводить домашних животных
Хоккеист "Вашингтона" Овечкин рассказал о поражении от "Рейнджерс"
Tesla снижает цены на автомобили перед отчетом о прибылях, акции упали на 4%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников