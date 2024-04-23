Если вы страдаете от поллиноза, то нужно обязательно исключить эти продукты из рациона

Сейчас начался период цветения различных растений, людям, страдающим поллинозом, нелегко в весеннее время. Об этом пишут "Белновости".
Чтобы облегчить своё состояние и не усугублять симптомы, важно исключить некоторые продукты из своего рациона.
Прежде всего, это относится к молочным продуктам. Коровье молоко имеет слизеобразующее свойство, поэтому состояние при аллергии на пыльцу может ухудшиться. Также эти продукты под запретом для тех, у кого есть аллергия на молочный белок или имеется его непереносимость.
Ещё нужно быть осторожными с продуктами, содержащими гистамин. К ним относятся сухофрукты, ферментированные напитки и продукты, цитрусы, помидоры, лосось, тунец, сельдь, сардина, бананы, виноград и шоколад.
Кроме того, в период цветения лучше исключить из рациона грибы, авокадо, кофе, орехи, клубнику, капусту, фасоль и чечевицу.
Звезда поделилась кадрами из спортзала.