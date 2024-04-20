Кому нельзя есть редиску: предупреждение врача

Врач Плещева: редиску нельзя есть людям с гастритом и болезнями ЖКТ

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Анастасия Плещева сообщила, что редиска содержит в себе много витамина С, она полезна для здоровья человека. Но для некоторых людей она может принести вред и вызвать неприятные симптомы.

Фото: flickr. com by U.S. Department of Agriculture is licensed under public domain

Если у вас нет противопоказаний к её употреблению, то её важно есть после зимы для восполнения витаминов. Редиска также оказывает бактерицидное действие, подавляет активность плохих микроорганизмов, защищает от рака, даёт организму витамины группы В, калий, фосфор, железо, магний.

"Редиска поможет организму окрепнуть после долгой зимы. Она содержит много витамина С, который поддерживает иммунитет, участвует в синтезе коллагена и других важных биохимических процессах", — сообщила Плещева.

Однако редиска способна раздражать слизистые из-за содержавшихся в ней веществ. Поэтому людям с гастритом, различными заболеваниями ЖКТ нужно ограничить её употребление. При подагре этот овощ не нужно есть вообще.