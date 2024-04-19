Рацион пожилых людей должен быть не только сбалансированным, но и учитывать возрастные особенности

Особенности питания пожилых людей

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи советуют уделить особое внимание рациону пожилых людей.

Фото: flickr.com by Andreas Lehner is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Питание должно быть не только сбалансированным, но и учитывать, что в этом возрасте калорий требуется меньше, чем людям среднего возраста. Помимо этого, еда медленнее перерабатывается, а потребность в некоторых питательных веществах возрастает, например, в кальции, железе и витамине B12.

Врачи составили рекомендации по рациону пожилых людей, следуя которым можно улучшить их качество жизни, передаёт tmn.aif.ru.

Необходимо соблюдать баланс между животными и растительными белками, они должны соотносится 1:1. Лучше отдавать предпочтение белкам рыбы и молока.

В рационе ежедневно должно быть до 75 г рыбы, преимущественно речной, например, судак, щука и карп, и тресковым сортам морской рыбы.

В неделю можно употреблять 2-3 яйца, лучше варёных или в качестве омлета.

Мясные и рыбные блюда, а также блюда из птицы лучше готовить в отварном виде.

В рационе должно быть до 30% белков из молочных продуктов, включая творог.

Лучше отдавать предпочтение неострым и несолёным сортам сыра, и в небольших количествах, примерно 10-20 г.

Количество потребляемых жиров должно составлять по 70-80 г, а после 75 лет — по 65-70 г.

Необходимо сократить употребление углеводов до 300 г в сутки.

Большую часть из них должны составлять сложные углеводы, включающие клетчатку и пектиновые вещества.