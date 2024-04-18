Девочка из США, родившаяся с большим родимым пятном на лице, приехала в Санкт-Петербург для продолжения лечения

Девочка в "маске Бэтмана" приехала в Санкт-Петербург для продолжения лечения

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Девочка по имени Луна Феннер из США, которую зовут ребёнком в "маске Бэтмана", приехала в Санкт-Петербург для продолжения лечения, сообщила хирург частной городской клиники, где будут оперировать девочку.

Фото: commons.wikimedia.org by Eugenii is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Луна Феннер родилась с чёрным родимым пятном, так называемым гигантским меланоцитарным невусом, которое занимало почти всё её лицо, напоминая маску. В США врачи отказались лечить девочку. А медики из Краснодара, увидев публикацию о Луне в интернете, предложили её родителям свою помощь. В октябре 2021 года врачи городской специализированной клиники лазерной фотодинамической терапии сделали уже 6 по счёту операцию по удалению родимого пятна.

РИА Новости, ссылаясь на страничку хирурга клиники, в которую на очередное лечение приехала Луна со своими родителями, сообщили, что их уже разместили в апартаментах и начинается предоперационное обследование.

На странице хирурга также отмечается, что сейчас перед врачами стоит задача вернуть коже девочки "нормальный вид" и решить проблему с полным смыканием век, потому что пока Луна из-за рубцов спит с полуоткрытыми глазами. Хирург рассчитывает, что после будущего лечения следы от перенесённых операций станут "тонкими, косметическими", и их число заметно уменьшится.