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Девочка из США, родившаяся с большим родимым пятном на лице, приехала в Санкт-Петербург для продолжения лечения

Девочка в "маске Бэтмана" приехала в Санкт-Петербург для продолжения лечения

1:29
Здоровье

Девочка по имени Луна Феннер из США, которую зовут ребёнком в "маске Бэтмана", приехала в Санкт-Петербург для продолжения лечения, сообщила хирург частной городской клиники, где будут оперировать девочку.

Девочка в "маске Бэтмана" приехала в Санкт-Петербург для продолжения лечения
Фото: commons.wikimedia.org by Eugenii is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Луна Феннер родилась с чёрным родимым пятном, так называемым гигантским меланоцитарным невусом, которое занимало почти всё её лицо, напоминая маску. В США врачи отказались лечить девочку. А медики из Краснодара, увидев публикацию о Луне в интернете, предложили её родителям свою помощь. В октябре 2021 года врачи городской специализированной клиники лазерной фотодинамической терапии сделали уже 6 по счёту операцию по удалению родимого пятна.

РИА Новости, ссылаясь на страничку хирурга клиники, в которую на очередное лечение приехала Луна со своими родителями, сообщили, что их уже разместили в апартаментах и начинается предоперационное обследование.

На странице хирурга также отмечается, что сейчас перед врачами стоит задача вернуть коже девочки "нормальный вид" и решить проблему с полным смыканием век, потому что пока Луна из-за рубцов спит с полуоткрытыми глазами. Хирург рассчитывает, что после будущего лечения следы от перенесённых операций станут "тонкими, косметическими", и их число заметно уменьшится.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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