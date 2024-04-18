Назван продукт, который не менее полезен, чем пищевые добавки

Перец пеквин содержит незаменимые пищевые компоненты

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition, ученые пришли к выводу, что перец пеквин (сорт перца чили) богат важными для человека питательными компонентами, включая алкалоиды, фенольные соединения, гликозиды, полисахариды, пептиды и терпеноиды.

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Пеквин произрастает и выращивается главным образом в Мексике. Выращивание перца в подходящих условиях способствует накоплению полезных фитохимических соединений в высокой концентрации. Сообщается, что экстракты и вытяжки из подобных растений, содержащих алкалоиды, используются в медицинских целях и входят в состав препаратов для обезболивания, снятия спазмов и седации.

Фенольные соединения природного происхождения действуют как антиоксиданты, предотвращая воспаление и повреждение клеток из-за процессов свободнорадикального окисления. Гликозиды, в свою очередь, способны к устранению отёков, снижению артериальное давление и стимуляции работы миокарда, а также улучшают кровообращение.

Ученые отмечают, что из-за высокого содержания полезных веществ пеквин может быть назван нутрицевтиком. Такое обозначение обычно используется для биологически активных добавок.