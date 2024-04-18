Назван продукт, который не менее полезен, чем пищевые добавки

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Перец пеквин содержит незаменимые пищевые компоненты

1:21
Здоровье

В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition, ученые пришли к выводу, что перец пеквин (сорт перца чили) богат важными для человека питательными компонентами, включая алкалоиды, фенольные соединения, гликозиды, полисахариды, пептиды и терпеноиды.

Перец пеквин содержит незаменимые пищевые компоненты
Фото: commons.wikimedia.org by Zinnmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Пеквин произрастает и выращивается главным образом в Мексике. Выращивание перца в подходящих условиях способствует накоплению полезных фитохимических соединений в высокой концентрации. Сообщается, что экстракты и вытяжки из подобных растений, содержащих алкалоиды, используются в медицинских целях и входят в состав препаратов для обезболивания, снятия спазмов и седации.

Фенольные соединения природного происхождения действуют как антиоксиданты, предотвращая воспаление и повреждение клеток из-за процессов свободнорадикального окисления. Гликозиды, в свою очередь, способны к устранению отёков, снижению артериальное давление и стимуляции работы миокарда, а также улучшают кровообращение.

Ученые отмечают, что из-за высокого содержания полезных веществ пеквин может быть назван нутрицевтиком. Такое обозначение обычно используется для биологически активных добавок.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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