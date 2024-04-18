Врач указала на ключевые ошибки при запоре

Врач Илюхина: ошибкой является отсутствие комплексного подхода при лечении запора

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гинеколог Татьяна Илюхина утверждает, что у пациентов с хроническими запорами часто встречаются повторяющиеся ошибки, которые мешают им выздороветь. Важно знать, как правильно лечиться и какие действия следует избегать, о чём она рассказала в Telegram.

Фото: flickr. com by SuSanA Secretariat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По мнению Илюхиной, распространенной ошибкой при лечении хронического запора является отсутствие комплексного подхода. Она отметила, что для полного избавления от проблемы необходим не только приём лекарств, но и изменение рациона и образа жизни. Врач подчеркнула, что лекарства обеспечивают лишь временное улучшение состояния, а группа стимулирующих слабительных может вызвать привыкание. Поэтому человеку придется постоянно увеличивать дозу данного препарата для дефекации, отметила Татьяна Илюхина.

Эксперт также рекомендует не доверять мнению о том, что натуральные препараты из растений безопаснее, чем "химические". Она объяснила, что натуральные слабительные, такие как сенна, крушина, ревень, во-первых, вызывают привыкание, во-вторых, могут вызвать диарею с газообразованием, а в-третьих, могут привести снижению к уровню калия в крови.

Илюхина указала на ещё одну часто встречающуюся ошибку — приём пробиотиков.

"Ни в одни клинические рекомендации мира по лечению запоров пробиотики не включены. Так как улучшение возникает на время лечения и сохраняется 14 дней, затем проблема возвращается", — сообщила врач.

Кроме того, использование глицериновых свечей, микроклизм и гидроколонотерапия для лечения запора неэффективны, поскольку результат их применения временный.