Врач указала на ключевые ошибки при запоре

Гинеколог Татьяна Илюхина утверждает, что у пациентов с хроническими запорами часто встречаются повторяющиеся ошибки, которые мешают им выздороветь. Важно знать, как правильно лечиться и какие действия следует избегать, о чём она рассказала в Telegram.
По мнению Илюхиной, распространенной ошибкой при лечении хронического запора является отсутствие комплексного подхода. Она отметила, что для полного избавления от проблемы необходим не только приём лекарств, но и изменение рациона и образа жизни. Врач подчеркнула, что лекарства обеспечивают лишь временное улучшение состояния, а группа стимулирующих слабительных может вызвать привыкание. Поэтому человеку придется постоянно увеличивать дозу данного препарата для дефекации, отметила Татьяна Илюхина.
Эксперт также рекомендует не доверять мнению о том, что натуральные препараты из растений безопаснее, чем "химические". Она объяснила, что натуральные слабительные, такие как сенна, крушина, ревень, во-первых, вызывают привыкание, во-вторых, могут вызвать диарею с газообразованием, а в-третьих, могут привести снижению к уровню калия в крови.
Илюхина указала на ещё одну часто встречающуюся ошибку — приём пробиотиков.
"Ни в одни клинические рекомендации мира по лечению запоров пробиотики не включены. Так как улучшение возникает на время лечения и сохраняется 14 дней, затем проблема возвращается", — сообщила врач.
Кроме того, использование глицериновых свечей, микроклизм и гидроколонотерапия для лечения запора неэффективны, поскольку результат их применения временный.
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