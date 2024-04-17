Россиянам назвали фрукт, который нормализирует уровень сахара в крови

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Daily Mail: недозрелые бананы содержат меньше сахара

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Сьюзи Баррелл поделилась с изданием Daily Mail интересным фактом о пользе зеленых бананов для организма. Оказывается, резистентный крахмал и пектин, содержащиеся в недозрелых плодах, способствуют не только нормализации уровня глюкозы в крови, но и обеспечивают длительное чувство сытости.

Фото: creativecommons.org by Steve Hopson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en

Основным отличием зеленых бананов от спелых является их более низкое содержание сахара, а также большее количество резистентного крахмала. Этот вид крахмала не поддается расщеплению ферментами поджелудочной железы, зато хорошо перерабатывается полезными бактериями толстого кишечника.

Резистентный крахмал действует подобно клетчатке, заполняя желудок, усиливая чувство насыщения и способствуя улучшению работы кишечника. Кроме того, он улучшает циркуляцию питательных веществ и предотвращает размножение вредных бактерий в организме.