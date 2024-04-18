Диета при деменции: эти 4 специи снизят риск болезни Альцгеймера

Эксперт по питанию Мэтт Вебстер рассказал, что для хорошего здоровья важно поддерживать работу мозга. В этом вам могут помочь четыре специи, сообщает The Mirror.
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Известно, что с возрастом мозг утрачивает свои способности, что негативно влияет на память, концентрацию и внимание. Для предотвращения таких процессов важно добавить в свой рацион правильные специи.
Имбирь. Он не только хорошо влияет на пищеварение, но и улучшает работу мозга, благодаря содержащимся в нём фотохимическим веществам, защищающим от окислительного процесса. Также имбирь повышает когнитивные способности, улучшает память. Эту приправу можно добавлять к мясу и сладким блюдам.
Куркума. Она богата питательными веществами, обладает нейропротекторными свойствами. Куркума улучшает память, помогает концентрации. Она отлично подходит для блюд с мясом или рисом. Её можно добавлять в чай.
Корица. Она богата антиоксидантами, которые не дают белку накапливаться в мозге, что снижает риск развития Альцгеймера.
Чёрный перец. Эта специя очень популярна, она очень важна для работы мозга. Содержащиеся в перце антиоксиданты защищают клетки мозга от повреждений.