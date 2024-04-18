Диета при деменции: эти 4 специи снизят риск болезни Альцгеймера

Эксперт по питанию Вебстер: куркума и имбирь защищают от деменции

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт по питанию Мэтт Вебстер рассказал, что для хорошего здоровья важно поддерживать работу мозга. В этом вам могут помочь четыре специи, сообщает The Mirror.

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Известно, что с возрастом мозг утрачивает свои способности, что негативно влияет на память, концентрацию и внимание. Для предотвращения таких процессов важно добавить в свой рацион правильные специи.