Два доступных суперфуда помогут предотвратить холестерин, диабет и рак

Диетологи дали советы по питанию, которые помогут со многими проблемами здоровья. В рацион нужно включить доступные для каждого суперфуды. Об этом пишет The Mirror.
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Эти суперфуды помогут, прежде всего, предотвратить повышение уровня "плохого" холестерина, развитие диабета второго типа, онкозаболевания и лишнего веса.
К такому суперфуду относится обычное яблоко, которое богато витаминами и минералами, снижающими риск развития сердечных заболеваний. Для достижения эффекта стоит есть хотя бы одно яблоко в день. Кроме того, включить в свой рацион следует цельнозерновые продукты. Они положительно влияют на артериальное давление, уровень сахара, способствуют похудению.
"Отруби и внутренний зародыш цельного зерна наполнены витаминами группы В, антиоксидантами и небольшим количеством полезных жиров. Их ежедневное потребление связано с улучшением здоровья кишечника и сердца, а также с профилактикой диабета, рака и ожирения", — сказано в статье.
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия