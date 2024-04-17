Два доступных суперфуда помогут предотвратить холестерин, диабет и рак

The Mirror: яблоки и цельнозерновые продукты защитят от рака и диабета

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетологи дали советы по питанию, которые помогут со многими проблемами здоровья. В рацион нужно включить доступные для каждого суперфуды. Об этом пишет The Mirror.

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Эти суперфуды помогут, прежде всего, предотвратить повышение уровня "плохого" холестерина, развитие диабета второго типа, онкозаболевания и лишнего веса.

К такому суперфуду относится обычное яблоко, которое богато витаминами и минералами, снижающими риск развития сердечных заболеваний. Для достижения эффекта стоит есть хотя бы одно яблоко в день. Кроме того, включить в свой рацион следует цельнозерновые продукты. Они положительно влияют на артериальное давление, уровень сахара, способствуют похудению.

"Отруби и внутренний зародыш цельного зерна наполнены витаминами группы В, антиоксидантами и небольшим количеством полезных жиров. Их ежедневное потребление связано с улучшением здоровья кишечника и сердца, а также с профилактикой диабета, рака и ожирения", — сказано в статье.