Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Нонна Гришаева нашла оправдание для матери-кукушки из "Папиных дочек"
Овсяные кексы с черникой и штрейзелем: ПП-десерт
Ветеринары рассказали, что делать, если у мопса выпал глаз
Как выбрать фруктовые деревья
Леонардо Ди Каприо исполнит роль Фрэнка Синатры в предстоящем фильме
Шольц: Израиль не должен прибегать к массированным атакам
Госдеп США и Пентагон должны представить стратегию по Украине в течение 45 дней
Методы лечения прыщей и акне, которые утратили актуальность
Глава АвтоВАЗа Соколов рассказал об усилении конкуренции с "китайцами"
Врач Успенский: для снижения веса важно отказаться от картофеля и макарон

Гастроэнтеролог Успенский выделил способы похудения к приходу лета

1:05
Здоровье

Главный гастроэнтеролог Петербурга Юрий Успенский поделился несколькими правилами, которых нужно придерживаться, чтобы быстро сбросить лишний вес, в беседе с "Доктором Питером".

Гастроэнтеролог Успенский выделил способы похудения к приходу лета
Фото: flickr.com by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В частности, специалист советовал снизить употребление хлеба, макарон, картофеля, сладостей и легкоусвояемой пищи. Вместо этих продуктов врач посоветовал увеличить потребление мяса, тушёных и вареных овощей.

Также Успенский обратил внимание на привычку переедать, когда уже достигнутое чувство насыщения игнорируется.

"В желудок может помещаться до 8 кг еды. Часто люди для того, чтобы почувствовать сытость, начинают заполнять желудок", — поделился Юрий Успенский.

Для того чтобы преодолеть привычку к перееданию, Успенский советует уменьшить порции на тарелке и использовать зеленые яблоки, нежирный кефир и зеленый чай для подавления чувства голода

При этом специалист отметил, что крайне важно медленно жевать пищу и не торопиться при еде.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
Обсудить
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Барановская опубликовала фото 16-летней дочери: "Моя королева"
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Весной разбрасываю этот порошок по грядкам с клубникой: ягод получаю много — удивительный эффект
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал
Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров ВС РФ совершили прорыв к Очеретину, поставив под удар две огромные группировки ВСУ Любовь Степушова
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
Кошачья старость — не радость: стало известно, с какого момента кошка считается пенсионером
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Последние материалы
Как выбрать фруктовые деревья
Леонардо Ди Каприо исполнит роль Фрэнка Синатры в предстоящем фильме
Шольц: Израиль не должен прибегать к массированным атакам
Госдеп США и Пентагон должны представить стратегию по Украине в течение 45 дней
Методы лечения прыщей и акне, которые утратили актуальность
Глава АвтоВАЗа Соколов рассказал об усилении конкуренции с "китайцами"
Сколько времени собаки помнят людей?
Гастроэнтеролог Успенский выделил способы похудения к приходу лета
Трусова сообщила, что не хочет делиться подробностями разрыва с Кондратюком
Понимает ли кошка, что человек, с которым она живёт, ее любит?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников