Врач Успенский: для снижения веса важно отказаться от картофеля и макарон

Главный гастроэнтеролог Петербурга Юрий Успенский поделился несколькими правилами, которых нужно придерживаться, чтобы быстро сбросить лишний вес, в беседе с "Доктором Питером".
В частности, специалист советовал снизить употребление хлеба, макарон, картофеля, сладостей и легкоусвояемой пищи. Вместо этих продуктов врач посоветовал увеличить потребление мяса, тушёных и вареных овощей.
Также Успенский обратил внимание на привычку переедать, когда уже достигнутое чувство насыщения игнорируется.
"В желудок может помещаться до 8 кг еды. Часто люди для того, чтобы почувствовать сытость, начинают заполнять желудок", — поделился Юрий Успенский.
Для того чтобы преодолеть привычку к перееданию, Успенский советует уменьшить порции на тарелке и использовать зеленые яблоки, нежирный кефир и зеленый чай для подавления чувства голода
При этом специалист отметил, что крайне важно медленно жевать пищу и не торопиться при еде.
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