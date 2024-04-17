Врач Успенский: для снижения веса важно отказаться от картофеля и макарон

Гастроэнтеролог Успенский выделил способы похудения к приходу лета

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный гастроэнтеролог Петербурга Юрий Успенский поделился несколькими правилами, которых нужно придерживаться, чтобы быстро сбросить лишний вес, в беседе с "Доктором Питером".

Фото: flickr.com by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В частности, специалист советовал снизить употребление хлеба, макарон, картофеля, сладостей и легкоусвояемой пищи. Вместо этих продуктов врач посоветовал увеличить потребление мяса, тушёных и вареных овощей.

Также Успенский обратил внимание на привычку переедать, когда уже достигнутое чувство насыщения игнорируется.

"В желудок может помещаться до 8 кг еды. Часто люди для того, чтобы почувствовать сытость, начинают заполнять желудок", — поделился Юрий Успенский.

Для того чтобы преодолеть привычку к перееданию, Успенский советует уменьшить порции на тарелке и использовать зеленые яблоки, нежирный кефир и зеленый чай для подавления чувства голода

При этом специалист отметил, что крайне важно медленно жевать пищу и не торопиться при еде.