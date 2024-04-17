Врач Боша: лампы для маникюра могут нанести вред зрению

Лампы для маникюра представляют опасность для глаз

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Офтальмолог Наталия Бош из Европейского медицинского центра (EMC) объяснила, что ультрафиолетовое излучение может негативно воздействовать на здоровье глаз. Особенно лампы для маникюра и приборы для пломбирования зубов могут вызвать проблемы со сетчаткой и ухудшить зрение.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Наталия предупредила, что все устройства, работающие на ультрафиолетовом излучении, могут вызвать необратимые изменения в сетчатке, вплоть до потери зрения. Она отметила, что нельзя смотреть на работающую лампу в кабинете стоматолога, используемую для полимеризации фотополимерных пломб, а также на лампы для маникюра и солярии в косметологических салонах. Также она уточнила, что лампы для кварцевания в общественных местах, медицинских учреждениях и даже для использования в домашних условиях могут представлять аналогичную опасность.

Для защиты глаз от вредного воздействия ультрафиолета рекомендуется избегать прямого контакта с солнцем и другими источниками ультрафиолетового излучения. А в солнечные дни полезно носить солнцезащитные очки.

Офтальмолог предупреждает, что наблюдение за солнечным затмением также может негативно влиять на зрение.