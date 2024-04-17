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Врач Боша: лампы для маникюра могут нанести вред зрению

Лампы для маникюра представляют опасность для глаз

1:34
Здоровье

Офтальмолог Наталия Бош из Европейского медицинского центра (EMC) объяснила, что ультрафиолетовое излучение может негативно воздействовать на здоровье глаз. Особенно лампы для маникюра и приборы для пломбирования зубов могут вызвать проблемы со сетчаткой и ухудшить зрение.

Лампы для маникюра представляют опасность для глаз
Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Наталия предупредила, что все устройства, работающие на ультрафиолетовом излучении, могут вызвать необратимые изменения в сетчатке, вплоть до потери зрения. Она отметила, что нельзя смотреть на работающую лампу в кабинете стоматолога, используемую для полимеризации фотополимерных пломб, а также на лампы для маникюра и солярии в косметологических салонах. Также она уточнила, что лампы для кварцевания в общественных местах, медицинских учреждениях и даже для использования в домашних условиях могут представлять аналогичную опасность.

Для защиты глаз от вредного воздействия ультрафиолета рекомендуется избегать прямого контакта с солнцем и другими источниками ультрафиолетового излучения. А в солнечные дни полезно носить солнцезащитные очки.

Офтальмолог предупреждает, что наблюдение за солнечным затмением также может негативно влиять на зрение.

"Даже кратковременное рассматривание этого завораживающего природного феномена может привести к стойкому снижению зрения из-за ожога макулы — центральной части сетчатки. К таким же печальным последствиям приводят лазерные указки, если луч направлен в глаз", — заметила Наталия Бош.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Лемешко Татьяна
Дерматовенеролог, косметолог
Специалист Гозалова Татьяна
Врач-дерматокосметолог
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