Дендролог Никитин: запрещается собирать берёзовый сок в оцинкованную посуду

Лесовод предупредил об опасностях, связанных с употреблением берёзового сока

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дендролог и лесовод Владимир Никитин предупреждает, что неправильно собранный берёзовый сок может оказаться опасным для здоровья. Он отмечает, что настоящий сок должен быть светлым, cо сладким вкусом и без посторонних запахов. Нельзя употреблять забродивший или прокисший сок, так как это может привести к отравлению.

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Собирать сок в оцинкованную ёмкость не допускается. Также не рекомендуется собирать сок, когда листья уже начинают распускаться. В этом случае он приобретёт горький вкус, как уточнил Владимир Никитин .

"Правильное хранение тоже важно, ведь берёзовый сок — скоропортящийся продукт. Хранить его нужно в чистых, хорошо вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +5 градусов не более 48 часов с момента сбора до поступления на переработку", — поделился специалист.

В период сбора березового сока специалист советует осторожно обращаться с природой. Он рекомендует собирать сок лишь на участках взрослого леса, чтобы не нанести вред молодым деревьям. Также не рекомендуется ежегодно сверлить отверстие в одном и том же месте.