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Вот почему нельзя держать зубную щётку в ванной

Врач Захарова: зубные щётки нельзя держать в ванной комнате

0:57
Здоровье

Врач Татьяна Захарова рассказала, что если хранить зубные щётки в ванной комнате незащищёнными, то они могут подвергнуться воздействию плохих бактерий. Об этом пишет "Медикфорум".

Врач Захарова: зубные щётки нельзя держать в ванной комнате
Фото: en.wikipedia.org by Билл Брэнсон is licensed under public_domain

Многие считают, что раковина в ванной является наиболее подходящим местом для хранения зубной щётки. Но если в ванной комнате ещё есть туалет, то гарантированно на зубных щётках будут находиться бактерии, даже если вы там регулярно убираетесь.

"Аэрозоли из туалета распыляются в воздухе и попадают повсюду, включая вашу зубную щетку", — говорит семейный врач Татьяна Захарова.

При каждом смывании унитаза происходит рассеивание микроскопических частичек, которые попадают в окружающее пространство. Они попадают на предметы в ванной комнате, в том числе и на зубные щётки.

Важно при смывании унитаза закрывать сидение, а также хранить зубные щётки в другом месте.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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