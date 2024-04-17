Вот почему нельзя держать зубную щётку в ванной

Врач Татьяна Захарова рассказала, что если хранить зубные щётки в ванной комнате незащищёнными, то они могут подвергнуться воздействию плохих бактерий. Об этом пишет "Медикфорум".
Фото: en.wikipedia.org by Билл Брэнсон is licensed under public_domain
Многие считают, что раковина в ванной является наиболее подходящим местом для хранения зубной щётки. Но если в ванной комнате ещё есть туалет, то гарантированно на зубных щётках будут находиться бактерии, даже если вы там регулярно убираетесь.
"Аэрозоли из туалета распыляются в воздухе и попадают повсюду, включая вашу зубную щетку", — говорит семейный врач Татьяна Захарова.
При каждом смывании унитаза происходит рассеивание микроскопических частичек, которые попадают в окружающее пространство. Они попадают на предметы в ванной комнате, в том числе и на зубные щётки.
Важно при смывании унитаза закрывать сидение, а также хранить зубные щётки в другом месте.
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр.
Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)