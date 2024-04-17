Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Повышаем урожайность клубники с помощью дрожжей
Грузовик с продуктами врезался в самолет с пассажирами и сорвал рейс
Ученые усомнились в теории Дарвина: предок человека — не обезьяна
Вице-президент ЕК Шефчович: энергокризис обошёлся Европе в €1 трлн
Эксперты рассказали, сколько кот проживет без еды и воды
Илья Резник поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем, несмотря на разрыв отношений
Пять принципов, которые помогут вам различить подлинную косметику от подделок
Как сварить морковь на салаты, потратив на это всего 5 минут
Mercedes отказывается от идеи EQS с дополнительным бензиновым двигателем
Эти 3 сока помогут вам в борьбе с высоким кровяным давлением

Медикфорум: свекольный сок поможет при гипертонии

1:07
Здоровье

Учёные из Гарвардского университета поделились информацией, что соки из моркови, граната и помидора способны эффективно понижать высокое кровяное давление.

Медикфорум: свекольный сок поможет при гипертонии
Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Известно, что гипертония может приводить к разным осложнениям, например, ранней смерти, сердечным приступам, инсультам. На возникновение этого заболевания влияет питание и образ жизни. Поэтому важно есть продукты, содержащие калий.

"Для контроля артериального давления недостаточно ограничить потребление соли (натрия). Не менее важно употреблять достаточное количество калия", — сказали учёные.

Этот микроэлемент помогает выводить натрий из организма, который задерживает жидкость и способствует повышению артериального давления. Калий может расслаблять стенки кровеносных сосудов, что помогает снижению давления.

Для получения калия можно пить натуральные соки без сахара, сделанные из моркови, граната, томатов, чернослива, апельсина, мандарина. Также можно делать смузи из бананов.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
Обсудить
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Саша Савельева рассказала, как Алла Пугачёва вдохновила ее на творческий путь
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Киевский режим до конца не может поверить в предательство Запада Дмитрий Плотников Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Мы им будем не нужны: названы условия существования будущих колонистов Марса
Рассказываем как использовать яичную скорлупу с пользой и без вреда
Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды
Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды
Последние материалы
Пять принципов, которые помогут вам различить подлинную косметику от подделок
Как сварить морковь на салаты, потратив на это всего 5 минут
Mercedes отказывается от идеи EQS с дополнительным бензиновым двигателем
Экспертные советы по выбору страхового полиса для ипотечного кредита
Разведение ног в тренажере — одно из самых популярных упражнений у девушек
Медикфорум: свекольный сок поможет при гипертонии
С этими растениями будет дружить лук
Где по закону можно зарегистрировать новорожденного ребенка - у матери или отца?
Россияне отдыхают за границей из-за дороговизны курортов в России
В Забайкалье начнут страховать жизнь и здоровье охотников-инспекторов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников