Эти 3 сока помогут вам в борьбе с высоким кровяным давлением

Медикфорум: свекольный сок поможет при гипертонии

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Гарвардского университета поделились информацией, что соки из моркови, граната и помидора способны эффективно понижать высокое кровяное давление.

Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Известно, что гипертония может приводить к разным осложнениям, например, ранней смерти, сердечным приступам, инсультам. На возникновение этого заболевания влияет питание и образ жизни. Поэтому важно есть продукты, содержащие калий.

"Для контроля артериального давления недостаточно ограничить потребление соли (натрия). Не менее важно употреблять достаточное количество калия", — сказали учёные.

Этот микроэлемент помогает выводить натрий из организма, который задерживает жидкость и способствует повышению артериального давления. Калий может расслаблять стенки кровеносных сосудов, что помогает снижению давления.

Для получения калия можно пить натуральные соки без сахара, сделанные из моркови, граната, томатов, чернослива, апельсина, мандарина. Также можно делать смузи из бананов.