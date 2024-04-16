Диетолог Дюваль: для быстрого снижения веса важно установить правильный режим сна и питания

Чтобы быстро сбросить лишний вес, необходимо внести изменения в образ жизни. Об этом рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль журналистам газеты "Вечерняя Москва". Она подчеркнула, что при стремлении к похудению необходимо учитывать исходные показатели веса. Например, за полтора месяца можно избавиться от трех или пяти килограммов, однако для более значительного сброса веса потребуется более глубокий подход.
"Если лишний вес составляет три — пять килограммов, то за полтора месяца от них можно легко избавиться. Если же избыток более семи килограммов, нужно глубже подходить к вопросу, сдать анализы и найти истинную причину, которая привела к возникновению нежелательных цифр на весах", — объяснила Анжелика Дюваль.
Среди таких причин могут быть нарушения гормонального баланса, проблемы с пищеварительной системой. Для комфортного снижения веса требуется внести изменения в образ жизни, включая отход ко сну не позднее 23:00 и минимум восемь часов сна, поскольку процесс похудения активизируется во время сна. В противном случае, организм подвергается стрессу и процесс похудения продлевается.
Важно также улучшить и сбалансировать свой рацион. После 18:00 стоит употреблять только белки и овощи на пару. Однако рекомендуется избегать консервированных продуктов, соленой пищи, фастфуда, копченостей и полуфабрикатов. Необходимо осознавать, что похудение не сводится к подсчету калорий, поскольку они представляют собой просто энергию, поступающую в организм. Большее значение имеет качество пищи. Чтобы избежать переедания, человеку необходимо осознать, сколько энергии ему требуется для поддержания комфортного состояния, а также определить необходимые микроэлементы для поддержания здоровья. Например, при высоком уровне стресса, рекомендуется употреблять больше продуктов, содержащих магний. Если имеются проблемы с отёками, следует расширить рацион продуктами, богатыми калием.
Важна и физическая активность. Следует избегать тяжёлых тренировок, поскольку лишний вес уже создаёт дополнительную нагрузку на скелет и сердечно-сосудистую систему. Сначала рекомендуется увеличить активность через регулярные прогулки и катание на велосипеде.
"При таких привычках человек с небольшим избытком веса, до пяти килограммов, может сбросить его за три недели. Человек с большим лишним весом, до 30-35 килограммов, за тот же период может скинуть даже семь килограммов", — подытожила специалист.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.