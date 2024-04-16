Диетолог Дюваль: для быстрого снижения веса важно установить правильный режим сна и питания

Диетолог раскрыла метод быстрого снижения веса к лету

2:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы быстро сбросить лишний вес, необходимо внести изменения в образ жизни. Об этом рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль журналистам газеты "Вечерняя Москва". Она подчеркнула, что при стремлении к похудению необходимо учитывать исходные показатели веса. Например, за полтора месяца можно избавиться от трех или пяти килограммов, однако для более значительного сброса веса потребуется более глубокий подход.

Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Если лишний вес составляет три — пять килограммов, то за полтора месяца от них можно легко избавиться. Если же избыток более семи килограммов, нужно глубже подходить к вопросу, сдать анализы и найти истинную причину, которая привела к возникновению нежелательных цифр на весах", — объяснила Анжелика Дюваль.

Среди таких причин могут быть нарушения гормонального баланса, проблемы с пищеварительной системой. Для комфортного снижения веса требуется внести изменения в образ жизни, включая отход ко сну не позднее 23:00 и минимум восемь часов сна, поскольку процесс похудения активизируется во время сна. В противном случае, организм подвергается стрессу и процесс похудения продлевается.

Важно также улучшить и сбалансировать свой рацион. После 18:00 стоит употреблять только белки и овощи на пару. Однако рекомендуется избегать консервированных продуктов, соленой пищи, фастфуда, копченостей и полуфабрикатов. Необходимо осознавать, что похудение не сводится к подсчету калорий, поскольку они представляют собой просто энергию, поступающую в организм. Большее значение имеет качество пищи. Чтобы избежать переедания, человеку необходимо осознать, сколько энергии ему требуется для поддержания комфортного состояния, а также определить необходимые микроэлементы для поддержания здоровья. Например, при высоком уровне стресса, рекомендуется употреблять больше продуктов, содержащих магний. Если имеются проблемы с отёками, следует расширить рацион продуктами, богатыми калием.

Важна и физическая активность. Следует избегать тяжёлых тренировок, поскольку лишний вес уже создаёт дополнительную нагрузку на скелет и сердечно-сосудистую систему. Сначала рекомендуется увеличить активность через регулярные прогулки и катание на велосипеде.

"При таких привычках человек с небольшим избытком веса, до пяти килограммов, может сбросить его за три недели. Человек с большим лишним весом, до 30-35 килограммов, за тот же период может скинуть даже семь килограммов", — подытожила специалист.