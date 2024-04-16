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Нутрициолог рассказал полезен ли на самом деле черный хлеб

Врач Строков: чёрный хлеб полезен, если он имеет хороший состав

1:02
Здоровье

Нутрициолог Игорь Строков рассказал, что многие люди употребляют хлеб, но не каждый его вид полезен. Считается, что чёрный хлеб является самым полезным. Но врач пояснил, является ли это так на самом деле. Об этом пишет "Медикфорум".

Врач Строков: чёрный хлеб полезен, если он имеет хороший состав
Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По сравнению с белым хлебом, чёрный вид обычно намного полезнее, так как он изготавливается из цельнозерновой муки. Содержащиеся в ней вещества регулируют уровень сахара в крови, укрепляют сосуды и сердце.

"Однако не весь черный хлеб автоматически полезен для здоровья. Некоторые сорта могут содержать добавленный сахар, консерванты или другие вредные для здоровья ингредиенты, которые снижают питательную ценность хлеба. Поэтому важно обращать внимание на список ингредиентов при покупке черного хлеба", — говорит врач.

Также специалист отметил, что тёмный хлеб хорошо есть при похудении, поскольку он насыщает на более длительное время и содержит в себе больше питательных веществ, витаминов.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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