Нутрициолог рассказал полезен ли на самом деле черный хлеб

Врач Строков: чёрный хлеб полезен, если он имеет хороший состав

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Игорь Строков рассказал, что многие люди употребляют хлеб, но не каждый его вид полезен. Считается, что чёрный хлеб является самым полезным. Но врач пояснил, является ли это так на самом деле. Об этом пишет "Медикфорум".

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По сравнению с белым хлебом, чёрный вид обычно намного полезнее, так как он изготавливается из цельнозерновой муки. Содержащиеся в ней вещества регулируют уровень сахара в крови, укрепляют сосуды и сердце.

"Однако не весь черный хлеб автоматически полезен для здоровья. Некоторые сорта могут содержать добавленный сахар, консерванты или другие вредные для здоровья ингредиенты, которые снижают питательную ценность хлеба. Поэтому важно обращать внимание на список ингредиентов при покупке черного хлеба", — говорит врач.

Также специалист отметил, что тёмный хлеб хорошо есть при похудении, поскольку он насыщает на более длительное время и содержит в себе больше питательных веществ, витаминов.