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Употребление этого фрукта после 40 лет защитит от развития возрастной слабости

AJCN: употребление яблока после 40 лет защитит от возрастной слабости

1:11
Здоровье

American Journal of Clinical Nutrition опубликовало результаты исследования, которое провели учёные из Гарвардского университета. Стало известно, что в яблоках содержится кверцетин, который важен для людей старше 40 лет.

AJCN: употребление яблока после 40 лет защитит от возрастной слабости
Фото: Openverse by Royalty-free image collection is licensed under CC BY 2.0

Это вещество способно препятствовать развитию возрастной слабости, её первые признаки могут проявляться уже после 40 лет. Такое состояние приводит к повышенному риску падений, переломов, госпитализации. Согласно проведённому исследованию, примерно 45 процентов людей в возрасте от 40 до 50 людей испытывают проблемы с равновесием, нехваткой силы в конечностях.

Чтобы устранить такой симптом, нужно добавить яблоки в свой рацион. Ещё кверцетин содержит черника, ежевика и капуста. Также полезны и продукты, содержащие в себе белок. 

"12-летнее исследование с участием более 1700 женщин и мужчин (средний возраст 58,4 года) показало, что слабость снижается на 20 процентов при употреблении 10 миллиграммов кверцетина в день — именно столько содержится в одном крупном яблоке", - сказано в издании.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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