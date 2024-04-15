Употребление этого фрукта после 40 лет защитит от развития возрастной слабости

AJCN: употребление яблока после 40 лет защитит от возрастной слабости

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

American Journal of Clinical Nutrition опубликовало результаты исследования, которое провели учёные из Гарвардского университета. Стало известно, что в яблоках содержится кверцетин, который важен для людей старше 40 лет.

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Это вещество способно препятствовать развитию возрастной слабости, её первые признаки могут проявляться уже после 40 лет. Такое состояние приводит к повышенному риску падений, переломов, госпитализации. Согласно проведённому исследованию, примерно 45 процентов людей в возрасте от 40 до 50 людей испытывают проблемы с равновесием, нехваткой силы в конечностях.

Чтобы устранить такой симптом, нужно добавить яблоки в свой рацион. Ещё кверцетин содержит черника, ежевика и капуста. Также полезны и продукты, содержащие в себе белок.

"12-летнее исследование с участием более 1700 женщин и мужчин (средний возраст 58,4 года) показало, что слабость снижается на 20 процентов при употреблении 10 миллиграммов кверцетина в день — именно столько содержится в одном крупном яблоке", - сказано в издании.