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Как противостоять нарциссу

С защитой и любовью к себе: как противостоять человеку с нарциссическим расстройством личности

1:40
Здоровье

Людей-нарциссов, предельно зацикленных на себе, своей внешности, успехах и достижениях, становится все больше в нашем обществе. Они всегда стремятся к похвале, вниманию и уважению со стороны других людей, при этом пренебрегая чувствами и потребностями окружающих.

С защитой и любовью к себе: как противостоять человеку с нарциссическим расстройством личности
Фото: unsplash.com by Mar Newhall laughayette is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для того чтобы противостоять людям с НРЛ, необходимо сохранять здоровое самоуважение и уверенность в себе.

Важно помнить, что их поведение не зависит от вас, и не стоит позволять им влиять на ваше самочувствие. Не позволяйте им занимать ваше внимание и энергию — важно научиться отделяться от их негативного воздействия.

Если вам приходится иметь дело с нарциссами, попробуйте установить границы и быть честными в ваших отношениях с ними. Не стесняйтесь высказывать свое мнение и защищать свои интересы, даже если это вызовет недовольство у данного человека. Будьте уверенными в себе и не позволяйте им унижать вас.

Важно понимать, что люди-нарциссы часто испытывают внутренние комплексы и неуверенность, поэтому их поведение может быть способом компенсации своих недостатков. Помните, что критика и негативное отношение к ним только усилит их негативное поведение, поэтому лучше поддерживать здоровые и позитивные отношения.

В конечном итоге, для того чтобы противостоять людям-нарциссам вам потребуется понимание и терпение. Заручитесь дружеской поддержкой. Будьте самими собой, не допускайте унижения и манипуляций со стороны таких людей, и помните, что ваше здоровье и самоуважение важнее всего.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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