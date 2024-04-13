Инфекционист Провоторова рассказала, какие прививки нужно ставить взрослым, чтобы избежать тяжёлых последствий заболеваний

Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Занимается диагностикой и лечением таких аллергологических и иммунологических заболеваний, как бронхиальная астма, аллергический ринит, крапивница, пищевая, лекарственная, инсектная аллергия, иммунодефицитные состояния, герпесвирусные инфекции, дисфункции иммунной системы и частые простудные заболевания.