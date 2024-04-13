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Инфекционист Провоторова рассказала, какие прививки нужно ставить взрослым, чтобы избежать тяжёлых последствий заболеваний

Инфекционист Провоторова рассказала, какие прививки нужно ставить взрослым

1:34
Здоровье

Прививки, защищающие от тяжёлых последствий после заболеваний, нужны не только детям, но и взрослым.

Инфекционист Провоторова рассказала, какие прививки нужно ставить взрослым
Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Какие прививки нужно ставить взрослым, объяснила врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова, пишет сайт aif.ru.

  • Против вирусного гепатита В нужно привиться тем, кому нет 55 лет и не были привиты ранее.
  • Против вирусного гепатита А прививаются те, кто любит путешествовать по странам Азии.
  • Против пневмококка стоит привиться пожилым и молодым людям, которые собираются или уже служат в армии. 
  • Ревакцинацию против дифтерии и столбняка необходимо проводить каждые десять лет.
  • Вакцинацию против гриппа необходимо проходить ежегодно.
  • Вакцина против кори важна тем, кто младше 35 лет, а также педагогам, медикам и работникам социальной сферы.
  • От краснухи прививаться нужно женщинам, планирующим беременность.
  • Прививка против вирусного клещевого энцефалита рекомендована туристам, которые выезжают на эндемичные территории, например, Алтай или Карелия.
  • Если вы не болели в детстве ветряной оспой (ветрянкой), то лучше поставить от неё прививку. Особенно важно это сделать новобранцам и пожилым людям, живущим в домах престарелых.
  • Прививка против вируса папилломы человека может защитить от онкогенных типов вируса. Лучше привиться в раннем подростковом возрасте, но можно и позже — вплоть до 26 лет.
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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