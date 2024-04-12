Россиянам сообщили, как эффективно справляться со стрессом и гневом

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Психолог Кардиакос: чтобы справиться со стрессом, стоит изложить его на бумаге

1:08
Здоровье

Японскими учёными установлено, что наилучшее средство борьбы с гневом и стрессом — записать все мысли на листочке и после сжечь его.

Психолог Кардиакос: чтобы справиться со стрессом, стоит изложить его на бумаге
Фото: pexels.com by Tookapic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Клинический психолог Анастасия Кардиакос, комментирую данное заявление, подчеркнула в беседе с "Радио 1", что важно осознавать, называть и проявлять свои эмоции при работе с ними. Для этого также эффективно использования дневника эмоций.

"У нас есть способы саморегуляции поведенческие — то, как мы можем выражать эмоции. Например, выпустить гнев можно, побив грушу боксерскую или покричав, выписывать — это тоже выражать. Это помогает разложить по полочкам", — пояснила Анастасия Кардиакос.

Согласно психологу, для того чтобы разобраться в своих эмоциях, необходимо превратить хаос мыслей в понятные слова через дневник эмоций. Путём анализа причин возникновения эмоций можно прийти к глубинным мотивам и найти способы их разрешения.

Эксперт отметил, что разбор эмоций способен повысить коэффициент эмоционального интеллекта и взаимодействовать как с самим собой, так и с окружающим миром.

 

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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