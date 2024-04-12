Россиянам сообщили, как эффективно справляться со стрессом и гневом

Японскими учёными установлено, что наилучшее средство борьбы с гневом и стрессом — записать все мысли на листочке и после сжечь его.
Клинический психолог Анастасия Кардиакос, комментирую данное заявление, подчеркнула в беседе с "Радио 1", что важно осознавать, называть и проявлять свои эмоции при работе с ними. Для этого также эффективно использования дневника эмоций.
"У нас есть способы саморегуляции поведенческие — то, как мы можем выражать эмоции. Например, выпустить гнев можно, побив грушу боксерскую или покричав, выписывать — это тоже выражать. Это помогает разложить по полочкам", — пояснила Анастасия Кардиакос.
Согласно психологу, для того чтобы разобраться в своих эмоциях, необходимо превратить хаос мыслей в понятные слова через дневник эмоций. Путём анализа причин возникновения эмоций можно прийти к глубинным мотивам и найти способы их разрешения.
Эксперт отметил, что разбор эмоций способен повысить коэффициент эмоционального интеллекта и взаимодействовать как с самим собой, так и с окружающим миром.
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