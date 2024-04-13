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Вот что будет, если принимать холодный душ вечером

Врач Захарова: холодный душ перед сном высвобождает гормон стресса

1:00
Здоровье

Врач Татьяна Захарова рассказала, что холодный душ очень полезен для организма человека. Он является отличным стимулятором для иммунитета. Но если сделать это перед сном, то можно принести вред организму. Об этом пишет "Медикофорум".

Врач Захарова: холодный душ перед сном высвобождает гормон стресса
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Если у вас уже есть такая привычка, то лучше её изменить, поскольку холодный душ перед сном приводит к выработке гормонов стресса.

"Холодный душ не приносит желаемого расслабления, в котором мы так остро нуждаемся для хорошего сна. Скорее симпатическая нервная система стимулируется холодом. Это заставляет организм высвобождать норадреналин. Вещество-мессенджер действует как гормон стресса, и нам не нужен стресс прямо перед сном", — говорит семейный врач.

Лучше всего принимать холодный душ сразу после работы, если вы чувствуете усталость и вялость после работы. Это позволит вам получить заряд бодрости и энергии на вечер. Перед самим сном лучше принять горячий душ или ванну.

 

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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