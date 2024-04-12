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Вот чем могут быть опасны протеиновые коктейли: кому их лучше употреблять

Диетолог Пономарева: протеиновые коктейли могут навредить почкам

1:07
Здоровье

Врач-диетолог Василиса Пономарёва рассказала, что каждый спортсмен хочет нарастить мышцы. Но начинающим в этой сфере обычно достаточно белка из питания, если оно сбалансированное. Для профессиональных спортсменов употребление протеиновых коктейлей обязательно. Об этом сообщает "Медикофорум".

Диетолог Пономарева: протеиновые коктейли могут навредить почкам
Фото: flickr.com by YoAmes is licensed under CC BY-SA 2.0.

Специалист отмечает, что женщине со стандартным весом нужно в день примерно 52 грамма, а мужчинам около 70 грамм белка.

"Если продукты, богатые белком, являются неотъемлемой частью вашего рациона, вы можете относительно быстро покрыть суточную потребность естественным путем", — говорит врач-диетолог.

Если люди, которые не занимаются спортом профессионально, будут употреблять много протеина, то тогда могут возникнуть проблемы со здоровьем. В частности, могут пострадать почки. Организму человека не нужно большое количество белка для наращивания мышечной массы.

Если у профессиональных спортсменов имеются проблемы с почками, то тогда может произойти перегрузка органа. Поэтому лучше сначала проконсультироваться с врачом.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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