Плохое самочувствие при постковидном синдроме связано с увеличением ферритина и снижением числа ЛПВП

Плохое самочувствие при постковидном синдроме связано с почти двукратным увеличением ферритина и снижением числа ЛПВП

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Парижского университета в составе научного коллектива выделили 2 важнейших биологических признака затяжного COVID-19 или постковидного синдрома — это повышенный уровень ферритина и низкое число липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) в крови.

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Постковидный синдром — это ряд симптомов, беспокоящих человека после перенесённого COVID-19. При этом среди частых жалоб называют затуманенность сознания, апатию, головную боль, одышку и бессонницу.

В исследовании участвовали 88 человек с постковидным синдромом и 29 здоровых добровольцев. Учёные взяли образцы крови, чтобы выяснить, какие изменения могут указывать на наличие этого синдрома. Выяснилось, что плохое самочувствие связано с почти двукратным увеличением ферритина и снижением числа ЛПВП. Результаты опубликованы в журнале Clinics.

Учёные пояснили, что такие изменения в анализах крови приводят к снижению способности защищать клетки от разрушения особыми формами кислорода и ослаблению митохондрий — энергетических компонентов клеток. Этим и вызвано плохое самочувствие при постковидном синдроме.