Россиянам рассказали о трюке с хлебом, который поможет избавиться от постоянного чувства голода

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Диетолог Макиша: сбалансированное питание поможет избежать постоянного чувства голода

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Здоровье

Непреодолимое желание перекусить после основного приёма пищи может привести к набору лишних килограммов. Для решения данной проблемы врач-диетолог Марина Макиша порекомендовала придерживаться сбалансированного рациона.

Диетолог Макиша: сбалансированное питание поможет избежать постоянного чувства голода
Фото: unsplash.com by Катал Мак ан Бхита is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Согласно мнению специалиста, для продолжительного чувства насыщения важно, чтобы завтрак, обед и ужин были правильно составлены и включали в себя белки, жиры и сложные углеводы.

"Если человек съел на завтрак 100 г куриной грудки, то надолго его это не насытит, несмотря на то что это белок. А если съест 100 г куриной грудки, немного овощей и кусочек цельнозернового хлеба, то тогда чувство насыщения продлится намного дольше", — объяснила Марина Макиша.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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