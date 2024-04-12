Россиянам рассказали о трюке с хлебом, который поможет избавиться от постоянного чувства голода

Непреодолимое желание перекусить после основного приёма пищи может привести к набору лишних килограммов. Для решения данной проблемы врач-диетолог Марина Макиша порекомендовала придерживаться сбалансированного рациона.
Согласно мнению специалиста, для продолжительного чувства насыщения важно, чтобы завтрак, обед и ужин были правильно составлены и включали в себя белки, жиры и сложные углеводы.
"Если человек съел на завтрак 100 г куриной грудки, то надолго его это не насытит, несмотря на то что это белок. А если съест 100 г куриной грудки, немного овощей и кусочек цельнозернового хлеба, то тогда чувство насыщения продлится намного дольше", — объяснила Марина Макиша.
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