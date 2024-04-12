Россиянам рассказали о трюке с хлебом, который поможет избавиться от постоянного чувства голода

Диетолог Макиша: сбалансированное питание поможет избежать постоянного чувства голода

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Непреодолимое желание перекусить после основного приёма пищи может привести к набору лишних килограммов. Для решения данной проблемы врач-диетолог Марина Макиша порекомендовала придерживаться сбалансированного рациона.

Фото: unsplash.com by Катал Мак ан Бхита is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Согласно мнению специалиста, для продолжительного чувства насыщения важно, чтобы завтрак, обед и ужин были правильно составлены и включали в себя белки, жиры и сложные углеводы.

"Если человек съел на завтрак 100 г куриной грудки, то надолго его это не насытит, несмотря на то что это белок. А если съест 100 г куриной грудки, немного овощей и кусочек цельнозернового хлеба, то тогда чувство насыщения продлится намного дольше", — объяснила Марина Макиша.