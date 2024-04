Психотерапевт Чистякова утверждает, что первые симптомы депрессии — это перепады настроения и пессимистичный взгляд на события

Весной происходит увеличение продолжительности светового дня, меняются циркадные ритмы, то есть колебания интенсивности различных биологических процессов, что может привести к возникновению сезонного аффективного расстройства.

Фото: unsplash.com by Кейт Уильямс is licensed under Creative Commons CC0 1.0