Психотерапевт Чистякова утверждает, что первые симптомы депрессии — это перепады настроения и пессимистичный взгляд на события

Психотерапевт Чистякова: первые симптомы депрессии — это перепады настроения и пессимистичный взгляд на события

Весной происходит увеличение продолжительности светового дня, меняются циркадные ритмы, то есть колебания интенсивности различных биологических процессов, что может привести к возникновению сезонного аффективного расстройства.

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У людей меняется режим сна и бодрствования, что может стать причиной для стресса. Организму приходится подстраиваться под разного рода изменения, которые увеличивают на него нагрузку, например, перепады температуры и гормональные перестройки, рассказала врач-психотерапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Татьяна Чистякова в беседе с "RG”.

Самые первые симптомы депрессии, возникающие в этот период, — это перепады настроения и пессимистичный взгляд на события. Стресс также может выражаться в ощущениях тревоги, беспокойства и усталости. Даже просто чрезмерная эмоциональность может быть симптомом сезонного аффективного расстройства.