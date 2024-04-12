В какое время нельзя пить кофе: иначе повысится уровень сахара в крови

Как сообщает издание Eat This, Not That, многие любят кофе за то, что он дарит бодрость, даёт энергию, повышает внимание и концентрацию. Но этот напиток может негативно влиять на уровень сахара в крови. Это происходит, если употреблять кофе в неподходящее время.
Британские ученые провели эксперимент, в ходе которого они выяснили, что если употреблять чёрный кофе за полчаса до завтрака, то значительно повышается уровень сахара в крови, сразу на 50 процентов.
Связано это, прежде всего, с тем, что кофеин способен повышать уровень гормонов стресса в организме. Адреналин и кортизол в свою очередь повышают уровень сахара в крови.
Чтобы такого не происходило, сначала хорошо завтракайте, потом можно уже пить кофе. Утро можно начинать только с чашки чая, в крайнем случае можно выпить половину кружки кофе.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.