Неприятный запах изо рта: продукты, из-за которых дыхание становится несвежим

Врач Эйрумлу: морепродукты и молоко вызывают неприятный запах изо рта

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог Бареш Эйрумлу рассказал, что зачастую неприятный запах изо рта возникает по причине плохой гигиены полости рта. Однако употребляемые продукты питания также играют не последнюю роль.

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"То, что мы едим и пьем, может иметь большое влияние на свежесть нашего дыхания", — сказал доктор Эйрумлу.

Так, по словам специалиста, неприятный запах изо рта появляется при употреблении рыбы, молочных продуктов и спиртных напитков. Из молочных продуктов следует быть внимательными с мороженым, молоком, сыром. Они содержат аминокислоты, которые поедают бактерии во рту, они оставляют неприятный запах после еды.

Характерный запах остаётся и после морепродуктов. После употребления запах появляется по причине обезвоживания.

Для свежести в полости рта стоит употреблять петрушку, базилик, мяту, пить зелёный чай.