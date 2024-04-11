Неприятный запах изо рта: продукты, из-за которых дыхание становится несвежим

Стоматолог Бареш Эйрумлу рассказал, что зачастую неприятный запах изо рта возникает по причине плохой гигиены полости рта. Однако употребляемые продукты питания также играют не последнюю роль.
Фото: wikimapia by Ukko-wc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license
"То, что мы едим и пьем, может иметь большое влияние на свежесть нашего дыхания", — сказал доктор Эйрумлу.
Так, по словам специалиста, неприятный запах изо рта появляется при употреблении рыбы, молочных продуктов и спиртных напитков. Из молочных продуктов следует быть внимательными с мороженым, молоком, сыром. Они содержат аминокислоты, которые поедают бактерии во рту, они оставляют неприятный запах после еды.
Характерный запах остаётся и после морепродуктов. После употребления запах появляется по причине обезвоживания.
Для свежести в полости рта стоит употреблять петрушку, базилик, мяту, пить зелёный чай.
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.