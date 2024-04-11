Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сотрудники авиакомпании дали несколько рекомендаций для более комфортного полета
Льгота для автолюбителей с инвалидностью: как вернуть 50% от суммы страхового взноса по ОСАГО
Можно ли рыхлить землю вокруг огурцов?
Готовится Hyundai Ioniq 6 N: что ждать от нового высокопроизводительного седана
10 модных способов носить сапоги с платьями: вдохновляйтесь стилем
Теннисиста Кортеса на 15 лет отстранили от игр за "договорняки"
Китайские автозаводы показали уровень загрузки более 70% в 2023 году
Более 100 тыс. новых квартир вышло на рынок в марте
Говорим о необычных сортах базилика
Неприятный запах изо рта: продукты, из-за которых дыхание становится несвежим

Врач Эйрумлу: морепродукты и молоко вызывают неприятный запах изо рта

0:55
Здоровье

Стоматолог Бареш Эйрумлу рассказал, что зачастую неприятный запах изо рта возникает по причине плохой гигиены полости рта. Однако употребляемые продукты питания также играют не последнюю роль.

Врач Эйрумлу: морепродукты и молоко вызывают неприятный запах изо рта
Фото: wikimapia by Ukko-wc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

"То, что мы едим и пьем, может иметь большое влияние на свежесть нашего дыхания", — сказал доктор Эйрумлу.

Так, по словам специалиста, неприятный запах изо рта появляется при употреблении рыбы, молочных продуктов и спиртных напитков. Из молочных продуктов следует быть внимательными с мороженым, молоком, сыром. Они содержат аминокислоты, которые поедают бактерии во рту, они оставляют неприятный запах после еды.

Характерный запах остаётся и после морепродуктов. После употребления запах появляется по причине обезвоживания.

Для свежести в полости рта стоит употреблять петрушку, базилик, мяту, пить зелёный чай.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
Специалист Гасаналиев Рамазан
Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал

Андрей Ургант очень просил за своего сына.

Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Анастасия Костенко не понимает, по ком страдает Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
"Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев "Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите
Последние материалы
Можно ли рыхлить землю вокруг огурцов?
Готовится Hyundai Ioniq 6 N: что ждать от нового высокопроизводительного седана
10 модных способов носить сапоги с платьями: вдохновляйтесь стилем
Теннисиста Кортеса на 15 лет отстранили от игр за "договорняки"
Китайские автозаводы показали уровень загрузки более 70% в 2023 году
Более 100 тыс. новых квартир вышло на рынок в марте
Говорим о необычных сортах базилика
Врач Незванова: при аллергии нужно отказаться от красного вина
APL: в Японии создали материал для магнитной левитации без источника энергии
Эксперты рассказали о преимуществах и недостатках накопительного страхования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников