Эти 2 признака говорят о начавшемся раке кишечника

Онколог Аркадий Беджанян назвал некоторые признаки, которые могут указывать на развитие онкологии в кишечнике.
Врач отметил, что рак кишечника на ранних стадиях обычно никак не проявляет себя. Поэтому важно знать неочевидные признаки начавшегося заболевания.
Так, обязательно стоит обратить внимание на потерю веса без причины и на дискомфорт в области живота. Более явные симптомы будут возникать тогда, когда опухоль достигнет уже больших размеров.
К другим признакам рака кишечника относят иногда возникающую диарею и запор, следы крови в стуле, вздутие живота и его болезненность, чувство усталости и слабость.
Такой тип рака лучше всего поддаётся лечению, если обнаружить его на ранней стадии. Для его выявления нужно проходить регулярно диспансеризацию.
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