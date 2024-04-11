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Эти 2 признака говорят о начавшемся раке кишечника

Онколог Беджанян: похудение и дискомфорт в животе могут говорить о раке кишечника

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Здоровье

Онколог Аркадий Беджанян назвал некоторые признаки, которые могут указывать на развитие онкологии в кишечнике.

Онколог Беджанян: похудение и дискомфорт в животе могут говорить о раке кишечника
Фото: Сайт Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Врач отметил, что рак кишечника на ранних стадиях обычно никак не проявляет себя. Поэтому важно знать неочевидные признаки начавшегося заболевания.

Так, обязательно стоит обратить внимание на потерю веса без причины и на дискомфорт в области живота. Более явные симптомы будут возникать тогда, когда опухоль достигнет уже больших размеров.

К другим признакам рака кишечника относят иногда возникающую диарею и запор, следы крови в стуле, вздутие живота и его болезненность, чувство усталости и слабость.

Такой тип рака лучше всего поддаётся лечению, если обнаружить его на ранней стадии. Для его выявления нужно проходить регулярно диспансеризацию.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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