Эти 2 признака говорят о начавшемся раке кишечника

Онколог Беджанян: похудение и дискомфорт в животе могут говорить о раке кишечника

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог Аркадий Беджанян назвал некоторые признаки, которые могут указывать на развитие онкологии в кишечнике.

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Врач отметил, что рак кишечника на ранних стадиях обычно никак не проявляет себя. Поэтому важно знать неочевидные признаки начавшегося заболевания.

Так, обязательно стоит обратить внимание на потерю веса без причины и на дискомфорт в области живота. Более явные симптомы будут возникать тогда, когда опухоль достигнет уже больших размеров.

К другим признакам рака кишечника относят иногда возникающую диарею и запор, следы крови в стуле, вздутие живота и его болезненность, чувство усталости и слабость.

Такой тип рака лучше всего поддаётся лечению, если обнаружить его на ранней стадии. Для его выявления нужно проходить регулярно диспансеризацию.