Боль в области сердца говорит об опасном заболевании

Врач Руднев: при язве желудка может болеть в области сердца

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирург Александр Руднев рассказал, что язва желудка может проявляться довольно-таки необычными симптомами. Поэтому о них важно знать, чтобы вовремя начать лечение.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Так, самым главным неочевидным симптомом язвы желудка является боль в верхней части живота. Её могут сопровождать тошнота, тяжесть и изжога. Также нередко при этом заболевании появляются симптомы, якобы говорящие о проблемах с сердцем.

"Пациент может ошибочно считать, что у него проблемы с работой сердца или проблемы неврологического характера", — сообщил Руднев.

Хирург добавил, что при язве появляется боль, которая отдаёт в область сердца или же в левую лопатку. Врач предупредил, что если не будет должного лечения язвы, то могут возникнуть опасные осложнения.