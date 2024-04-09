Боль в области сердца говорит об опасном заболевании

Хирург Александр Руднев рассказал, что язва желудка может проявляться довольно-таки необычными симптомами. Поэтому о них важно знать, чтобы вовремя начать лечение.
Так, самым главным неочевидным симптомом язвы желудка является боль в верхней части живота. Её могут сопровождать тошнота, тяжесть и изжога. Также нередко при этом заболевании появляются симптомы, якобы говорящие о проблемах с сердцем.
"Пациент может ошибочно считать, что у него проблемы с работой сердца или проблемы неврологического характера", — сообщил Руднев.
Хирург добавил, что при язве появляется боль, которая отдаёт в область сердца или же в левую лопатку. Врач предупредил, что если не будет должного лечения язвы, то могут возникнуть опасные осложнения.
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