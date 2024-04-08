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Этот вид алкоголя считается самым вредным для сердца

Врач Кореневич: пиво является самым вредным алкоголем для сердца и сосудов

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Здоровье

Кардиолог Анна Кореневич рассказала, какой вид алкоголя очень негативно сказывается на работе и здоровье сердца.

Врач Кореневич: пиво является самым вредным алкоголем для сердца и сосудов
Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам специалиста, больше всего сердцу и сосудам больше всего вредит употребление пива. Пивная пена содержит в себе кобальт. Это вещество, из-за которого сердце перегружается.

Кроме того, пиво насыщает кровь углекислым газом, из-за чего повышается риск развития варикоза и гормонального сбоя. Также вред от пива заключается в том, что во время его распития употребляются калорийные и жирные продукты.

Также врач напомнила принцип, которого нужно придерживаться при употреблении спиртных напитков.

"Огромное значение имеет дозировка: если человек выпивает больше бокала красного сухого вина, то это уже идет ему во вред", — постулирует врач.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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