Этот вид алкоголя считается самым вредным для сердца

Врач Кореневич: пиво является самым вредным алкоголем для сердца и сосудов

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Анна Кореневич рассказала, какой вид алкоголя очень негативно сказывается на работе и здоровье сердца.

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По словам специалиста, больше всего сердцу и сосудам больше всего вредит употребление пива. Пивная пена содержит в себе кобальт. Это вещество, из-за которого сердце перегружается.

Кроме того, пиво насыщает кровь углекислым газом, из-за чего повышается риск развития варикоза и гормонального сбоя. Также вред от пива заключается в том, что во время его распития употребляются калорийные и жирные продукты.

Также врач напомнила принцип, которого нужно придерживаться при употреблении спиртных напитков.

"Огромное значение имеет дозировка: если человек выпивает больше бокала красного сухого вина, то это уже идет ему во вред", — постулирует врач.