Эти 5 продуктов эффективно снижают уровень высокого холестерина

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Диетолог Манакер: макадамия и авокадо снижают высокий холестерин

Здоровье

Диетолог Лорен Манакер рассказала, что высокий уровень холестерина негативно влияет на работу сердца и здоровье сосудов. Улучшить ситуацию можно, если добавить в рацион некоторые продукты. Об этом пишет ETNT.

Диетолог Манакер: макадамия и авокадо снижают высокий холестерин
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Так, по словам диетолога, важно употреблять нут и чечевицу. Они способны сбалансировать уровень холестерина, так как содержат в себе растворимую клетчатку. Бобовые ещё снижают высокое давление и улучшают работу сердца.

Также для контроля уровня холестерина нужно есть грибы, они содержат в себе хитин и бета-глюканы, способные повышать хороший холестерин. Употреблять грибы нужно минимум раз в неделю для достижения эффекта.

Орехи макадамия не только вкусны, они ещё укрепляют сердце. В них есть полезные жиры, снижающие уровень холестерина. Эти орехи являются отличным источником антиоксидантов, пищевых волокон. Их можно употреблять каждый день в умеренном количестве.

Чернослив считается хорошим источником клетчатки и питательных веществ. Его нужно регулярно употреблять, особенно пожилым людям. Авокадо обеспечит вас полезными жирами. Если употреблять этот фрукт ежедневно, то снизится плохой холестерин.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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