Диетолог Пэрис Хилтон дала ответ, когда лучше есть десерты без особого вреда для фигуры

Когда лучше есть десерты: ответила диетолог Пэрис Хилтон

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наслаждение десертами — это одно из самых приятных удовольствий в жизни. Однако, есть определенные времена, когда употребление десертов может быть особенно благоприятным для нашего организма.

Фото: www.flickr.com by Eva Rinaldi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

По мнению диетолога Пэрис Хилтон, десерт лучше употреблять перед ужином. Это нестандартный подход к питанию, который предложила знаменитая специалистка Радхи Шахти из Лос-Анджелеса, чьим советам следуют звезды, такие как Пэрис Хилтон и Жизель Бюндхен.

Она призывает не фокусироваться на запретах, а на особом подходе к приему пищи.

Радхи Шахти также предупреждает об отрицательном воздействии холодных напитков на пищеварение и рекомендует делать короткую прогулку после еды, например, 10-15 минут.

В своей дебютной книге она предлагает не только стандартные рекомендации, такие как тщательное жевание пищи и отказ от переедания, но и призывает готовить и употреблять пищу с любовью, представляя, как она приносит пользу организму, а также готовить и есть руками, чтобы настроиться на позитивный лад.