Наслаждение десертами — это одно из самых приятных удовольствий в жизни. Однако, есть определенные времена, когда употребление десертов может быть особенно благоприятным для нашего организма.
По мнению диетолога Пэрис Хилтон, десерт лучше употреблять перед ужином. Это нестандартный подход к питанию, который предложила знаменитая специалистка Радхи Шахти из Лос-Анджелеса, чьим советам следуют звезды, такие как Пэрис Хилтон и Жизель Бюндхен.
Она призывает не фокусироваться на запретах, а на особом подходе к приему пищи.
Радхи Шахти также предупреждает об отрицательном воздействии холодных напитков на пищеварение и рекомендует делать короткую прогулку после еды, например, 10-15 минут.
В своей дебютной книге она предлагает не только стандартные рекомендации, такие как тщательное жевание пищи и отказ от переедания, но и призывает готовить и употреблять пищу с любовью, представляя, как она приносит пользу организму, а также готовить и есть руками, чтобы настроиться на позитивный лад.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.