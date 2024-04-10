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Опасная косметика: врач предупредила об использовании косметических средств с истекшим сроком годности

Опасная косметика с истекшим сроком годности: какие заболевания она может нести?

1:09
Здоровье

Врач выделила основную опасность устаревшей косметики: возможность развития аллергических реакций и инфекций.

Опасная косметика с истекшим сроком годности: какие заболевания она может нести?
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Эту информацию сообщила специалист по дерматологии, косметологии и трихологии Валерия Шаповалова "Российской газете".

Если косметика просрочена, она может вызвать покраснения, отечность, пятна, зуд, а если наносится в районе глаз, то еще и повысить слезотечение. Часто в результате человек начинает чесать кожу, что может спровоцировать инфекцию (бактериальную или грибковую). Врач отметила, что если срок годности продукта закончился неделю-две назад, риск его использования минимален при условии правильного хранения: все средства обычно могут сохраняться как минимум 6 месяцев.

Проверяя срок годности косметики, важно обращать внимание на четкость надписей, отсутствие признаков стирания или приклеивания стикера. Эти признаки могут свидетельствовать о подделке срока годности.

Также стоит избегать контакта пальцев с кремом в банке, чтобы избежать размножения бактерий. Рекомендуется использовать специальные инструменты для извлечения продукта.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Лемешко Татьяна
Дерматовенеролог, косметолог
Специалист Гозалова Татьяна
Врач-дерматокосметолог
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