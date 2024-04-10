Опасная косметика: врач предупредила об использовании косметических средств с истекшим сроком годности

Врач выделила основную опасность устаревшей косметики: возможность развития аллергических реакций и инфекций.
Эту информацию сообщила специалист по дерматологии, косметологии и трихологии Валерия Шаповалова "Российской газете".
Если косметика просрочена, она может вызвать покраснения, отечность, пятна, зуд, а если наносится в районе глаз, то еще и повысить слезотечение. Часто в результате человек начинает чесать кожу, что может спровоцировать инфекцию (бактериальную или грибковую). Врач отметила, что если срок годности продукта закончился неделю-две назад, риск его использования минимален при условии правильного хранения: все средства обычно могут сохраняться как минимум 6 месяцев.
Проверяя срок годности косметики, важно обращать внимание на четкость надписей, отсутствие признаков стирания или приклеивания стикера. Эти признаки могут свидетельствовать о подделке срока годности.
Также стоит избегать контакта пальцев с кремом в банке, чтобы избежать размножения бактерий. Рекомендуется использовать специальные инструменты для извлечения продукта.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.