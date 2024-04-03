Офтальмолог Динара Садыкова: синдром сухого глаза может являться таким же серьезным заболеванием, как диабет

Компьютер провоцирует тревожный глазной синдром, рассказала врач

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Офтальмолог Динара Садыкова утверждает, что синдром сухого глаза, вызванный использованием гаджетов, является таким же серьезным заболеванием, как диабет.

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В настоящее время все больше людей постоянно окружены электронными экранами, будь то мониторы компьютеров, смартфоны или планшеты. Некоторые проводят за этими устройствами несколько часов в день, а другие практически не отрываются от экранов даже во время сна. В результате проблемы со зрением и здоровьем глаз становятся все более распространенными среди населения.

Врач-офтальмолог Динара Садыкова из клиники Видновской КБ Минздрава Московской области поделилась Общественной Службе Новостей, что нужно предпринять для снижения нагрузки на глаза и предотвращения развития патологических процессов.

Врач-офтальмолог Д. Садыкова, подчеркивает, что современные люди проводят гораздо больше времени за электронными устройствами, игнорируя прогулки на свежем воздухе, что приводит к недостатку дофамина в организме. Этот недостаток прямо связан с профилактикой близорукости.

Таким образом, недостаток дофамина в организме может привести к развитию близорукости. По словам Садыковой, к 2050 году каждый пятый человек на планете будет страдать от близорукости.

Более подробная информация о синдроме сухого глаза и рекомендации от врача-офтальмолога для снижения нагрузки на глаза читайте в данной статье.