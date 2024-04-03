Меломанам рассказали о последствиях употребления алкоголя и занятия спортом для слуха

Помимо громкости звука и продолжительности прослушивания, генетическая предрасположенность влияет на риск потери слуха. По словам оториноларинголога Газиза Туфатулина, стоит узнать у родителей и старших родственников, какова их ситуация со слухом.
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"Срок появления возрастной тугоухости в семье в 40 лет — это дополнительный фактор риска. Ещё одним фактором риска является прослушивание музыки в состоянии алкогольного опьянения или при физической нагрузке. В этих ситуациях человек предрасположен даже чисто психологически повысить уровень музыки", — отмечает Газиз Туфатулин.
Для взрослых допустимо слушать музыку около 5-6 часов в день при уровне громкости до 80 децибел. Кроме того, более одного миллиарда молодых людей в мире подвержены риску внезапной или постепенной потери слуха из-за небезопасной привычки слушать музыку в наушниках на высоких громкостях, предостерегает оториноларинголог.
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения;
планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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