Меломанам рассказали о последствиях употребления алкоголя и занятия спортом для слуха

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Оториноларинголог Туфатулин: генетические факторы имеют определяющее значение при потере слуха

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Помимо громкости звука и продолжительности прослушивания, генетическая предрасположенность влияет на риск потери слуха. По словам оториноларинголога Газиза Туфатулина, стоит узнать у родителей и старших родственников, какова их ситуация со слухом.

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"Срок появления возрастной тугоухости в семье в 40 лет — это дополнительный фактор риска. Ещё одним фактором риска является прослушивание музыки в состоянии алкогольного опьянения или при физической нагрузке. В этих ситуациях человек предрасположен даже чисто психологически повысить уровень музыки", — отмечает Газиз Туфатулин.

Для взрослых допустимо слушать музыку около 5-6 часов в день при уровне громкости до 80 децибел. Кроме того, более одного миллиарда молодых людей в мире подвержены риску внезапной или постепенной потери слуха из-за небезопасной привычки слушать музыку в наушниках на высоких громкостях, предостерегает оториноларинголог.