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Названо неожиданное полезное свойство кожуры киви

Врач Соломатина: съедаемая кожура киви продлевает молодость

1:00
Здоровье

Врача-диетолог Елена Соломатина рассказала, что кожура киви обладает массой полезных свойств. Если вы не имеете противопоказаний к употреблению этого фрукта, то лучше его есть вместе с кожурой. Самое главное, кожуру нужно предварительно хорошо вымыть.

Врач Соломатина: съедаемая кожура киви продлевает молодость
Фото: Own work by “Keith S Brown (Ksbrown)” is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

По словам врача, кожура киви помогает продлить молодость, так как в ней содержится большое количество антиоксидантов.

"В кожуре больше концентрируются витамин C и антиоксиданты, которые защищают от возникновения свободных радикалов, отодвигают старение, предотвращают сердечно-сосудистые заболевания", — перечислила Елена Соломатина.

Диетолог отметила, что за день можно употреблять не больше трёх фруктов вместе с кожурой. Также она способна очистить кишечник, благодаря чему полезные вещества будут лучше всасываться.

Однако если имеются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, то есть плоды с кожурой не стоит, чтобы не ухудшить течение болезни.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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