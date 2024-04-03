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Эти 5 ошибок с утра не дают вам похудеть

Диетолог Пономарёва: длительный сон и неплотный завтрак мешают в похудении

1:23
Здоровье

Врач-диетолог Василиса Пономарёва пояснила, что правильное питание не всегда помогает похудеть, если есть ошибки, которые совершаются по утрам. Успешность похудения зависит от многих разных факторов.

Диетолог Пономарёва: длительный сон и неплотный завтрак мешают в похудении
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

1. Длительный сон. Многие знают, что недосыпание негативно влияет на вес, но долгий сон тоже способствует набору веса.

"Но верно и обратное: те, кто спит более десяти часов, могут иметь более высокий ИМТ, чем люди, которые спят семь-восемь часов", — сказала диетолог.

2. Не заправленная постель. Эта привычка говорит о вашей дисциплинированности. Если её нет, то вам будет тяжело также готовить себе здоровый завтрак, следить за количеством съеденных калорий.

3. Солнечный свет. Благодаря солнечному свету, пополняются запасы витамина Д. Но также он помогает разогнать метаболизм, который начинает сжигать энергию.

4. Вы избегаете взвешивания. Если вы взвешиваетесь ежедневно, то легче худеть или поддерживать вес в норме. Лучше всего это делать утром. Когда вы будете видеть успехи, то вам будет легче худеть, а ваша мотивация будет только расти.

5. Вы неправильно завтракаете. По утрам важно плотно завтракать, чтобы обеспечить организм энергией с самого утра.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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